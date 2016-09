Von Alex Gruber

Innsbruck, Wattens – Der Herr Rossi sucht im italienischen Trickfilm das Glück. Und Maurizio Jacobacci sucht es nach bescheidenem Saisonstart als Coach des FC Wacker Innsbruck noch rund ums Tivoli. Schwarz-grün braucht einen neuen „Drive“. Oder wieder eine „Rückkehr“ zum Alten, das den Spielern mehr Vertrauen signalisiert. Das spiegelt sich ja oft in besseren Leistungen wider.

Wie auch immer – für die Trendwende ist es vor dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Horn am Freitag höchste Zeit. Geredet wurde viel, jetzt sind Taten gefragt. Und nach einem freien Wochenende, das etwas Abstand gewährte, eröffnet der Tabellenachte gestern wieder den Trainingsprozess, um endlich in die Spur zu kommen.

Mit Ausnahme von Alex Hauser sind alle wieder an Bord. Änderungen kündigen sich einmal mehr an. Nachdem z. B. Neuzugang Michael Schimpelsberger bislang hinter den Erwartungen blieb, ist die Frage des Rechtsverteidigers möglicherweise offen. Vielleicht erinnert sich wer daran, dass Routinier Andreas Hölzl am Weg zur Winterkrone 2015 einen bärenstarken Herbst abgeliefert hat. Armin Hamzic ist ebenfalls eine Option. Einer wie Alex Gründler hat in der Offensive hinter Thomas Pichlmann ebenfalls schon oft genug funktioniert. Jacobacci muss das richtige Händchen beweisen und jene herausfiltern, die in einer professionellen Berufsauffassung in erster Linie dem Verein dienen. Ganz egal, wie es um die gegenseitige Beziehungsebene steht. Der Herbst ist nach nur sechs Punkten aus den ersten sieben Spielen schon jetzt heiß genug.

Wohl dem, der mehr Ruhe hat. Bei der WSG Wattens wurde man selbst nach drei torlosen Niederlagen in Serie (FAC/0:1, Kapfenberg/0:3, LASK/0:4) nicht nervös. Und das jüngste 2:2-Remis gegen Horn interpretierte der Aufsteiger sinngemäß in jene Richtung, dass man mit Ausnahme der LASK-Partie auch bei jedem Match als Sieger das Feld hätte verlassen können. Ein „zu wenig“ wird stellvertretend von Sportmanager Stefan Köck nur mit zwei Punkten aus drei durchaus vernünftigen Heimspielen moniert. Wenn, so Coach Thommy Silberberger, man das Lehrgeld eines Aufsteigers zu Beginn bezahlt habe, könne man eine vernünftige Rolle spielen.

Fragen über störende Salatköpfe, die den Kickern zu schwer im Magen liegen können, werden in Wattens nicht gestellt. Und fünf Ergometer, die man auch zum Ausradeln nutzen könnte, stehen in der Kraftkammer nahe des Platzes. Wenn Silberberger auf einer vermeintlichen Indexliste verbotener (Zu-)Taten etwas narrisch machen kann, dann sind es Telefonate in der Kabine oder Schildkapperln bei einem gemeinsamen Essen. „Schlecht Fußball spielen“, laute aber unter „alles mündigen Spielern“ sein größtes Verbot.

Aus dem Vollen können die Wattener vor dem schweren Liga-Doppelpack gegen Liefering (Freitag) und bei Austria Lustenau (12.9.) noch nicht schöpfen. Edelroutinier Martin Svejnoha musste zu Beginn der neuen Trainingswoche noch passen. Dafür spulten Neuentdeckung Sandro Neurauter, Abwehrchef Michael Steinlechner, Turbo Christian Gebauer und Co. jenes Programm ab, das auch gegen die Bullen-Filiale aus Liefering Zählbares abwerfen soll. „Das ist eine andere Welt. Wenn wir gegen die punkten könnten, wäre es super“, weiß Silberberger. Das Finish im ersten Quartal wird gegen zwei Top-Teams der Liga hart.