Von Alex Gruber

Innsbruck, Telfs – Das „Missverständnis“ um Neo-Coach Hugo Platzer hielt beim SV Telfs nicht lange, dann sprang Obmann Michael Kerschbaum als Interimstrainer in die Bresche, um wieder nach einem alten Bekannten zu angeln – im Trüben musste der „Kerschi“ dabei nicht fischen: Werner Rott, der die Telfer zuvor vier Jahre lang sehr erfolgreich und auch von der Landesliga hochführte, kehrt auf den Emat zurück. Bei den Spielen war er auch in dieser Saison ohnehin immer dabei, weil er seinem Filius Manuel auf die Beine schauen wollte.

„Der Kontakt war immer da“, sagt Rott, der sich wegen einem größeren Objekt-Zubau zuhause, eigentlich eine Auszeit vom Fußball-Unterhaus gönnen wollte. Wenn das so einfach wäre ... Auch Martin Hofbauer ist auf der Suche nach mehr Freizeit als Neo-Trainer des FC Kufstein rückfällig geworden.

Werner Rott passt zum SV Telfs offensichtlich so wie der berühmte Deckel auf den Topf. „Erstens das und zweitens wissen wir, was wir an ihm haben. Ich bin froh, dass er sich entschieden hat, uns wieder zu helfen. Das war mein absoluter Wunsch und ist die optimale Lösung“, bestätigt Kerschbaum, der die Telfer in dieser Runde am Samstag in Imst noch coachen wird. Am kommenden Montag übernimmt dann Rott, dessen Comeback im Derby gegen Silz/Mötz (Freitag, 16. September) steigt – fast exakt drei Monate nachdem ihn seine Mannschaft im letzten Spiel der Vorsaison fulminant mit einem 7:0-Kantersieg über Kirchbichl verabschiedet hat. „Die besondere Beziehung zu dieser Mannschaft hat den Ausschlag gegeben. Bis auf Marcel Schreter kenne ich sie in und auswendig“, ergänzt Rott. Im Wissen, dass der Weg die Oberländer Punkt für Punkt aus dem Tabellenkeller führen muss.