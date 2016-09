Drei Rennen vor dem Saisonende: Wie fällt Ihr bisheriges Zwischenfazit in der aktuellen Saison des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) aus?

Lucas Auer: Grundsätzlich sehr positiv. Erstens habe ich einen Sieg zu Buche stehen, zweitens hatte ich am Noisiring wieder die Chance auf den Sieg. Da habe ich aber meinem Teamkollegen (Paul di Resta, Anm.) geholfen. Die weiteren Rennen waren schwieriger, zumindest konnte ich da in den Punkten landen. Die Tendenz stimmt also. So muss man fahren, damit die Meisterschaft zum Thema wird. Es wird immer bessere und schlechtere Rennen geben – auf die Punkte kommt es an.

Stichwort Noisiring – der Motorsport ist ein Einzelsport. Fuchst es Sie da noch, dass Sie dem Mercedes-Teamkollegen helfen mussten oder haben Sie das hinter sich gelassen?

Auer: Die Punkte gehen natürlich ab, aber prinzipiell ist es abgehakt. Und Paul wäre ja ohne die Schützenhilfe nicht in die Punkte gekommen. Das gehört hin und wieder einfach dazu – und wenn ich Gas gebe, wird früher oder später auch mir geholfen. Es ist Schnee von gestern.

Wie sieht die Zielsetzung für die letzten drei Auftritte (Nürburgring, Budapest, Hockenheim) aus?

Auer: Am Nürburgring hatte ich im Vorjahr die Pole-Position, Budapest kenne ich noch von der Formel 3, und Hockenheim fahren wir zweimal im Jahr. Die Strecke kennt also jeder besser. Allerdings habe ich für das erste von zwei Nürburgring-Rennen eine Strafe (fünf Plätze nach hinten, Anm.) ausgefasst. Da muss ich jetzt abwarten, was kommt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir an einem guten Tag bei der Musik sind. Vor allem am Nürburgring.

Ist Ihr Standing innerhalb von Mercedes nach Ihrem Sieg gestiegen?

Auer: Das Standing bei Mercedes wurde besser. Aber unser Job ist derartig schnelllebig, dass der Sieg schon wieder zu lange her ist. Jetzt gilt es, dran- zubleiben und nachzulegen.

Sie sind Österreichs Nummer eins im Motorsport: Macht einen das stolz oder denkt man an das gar nicht?

Auer: Ganz ehrlich, an das denke ich nicht. Das bringt mir einfach nichts. Ich will die Nummer eins im DTM sein. Und das ist das Einzige, was ich im Kopf habe und das für mich unterm Strich wirklich zählt.

Themenwechsel: Man hat sich bei Mercedes in Moskau einen Spaß erlaubt und Ihnen eine russische Reporterin geschickt, die beim Interview einen Wodka ausgepackt und Sie sogar zum Jodeln gebracht hat.

Auer (lacht): Ich habe mich ja schon gewundert, weil auf einmal alle mit den Aufnahmegeräten verschwunden sind. Normalerweise kommen die ja in dem Fall alle her. Dann kam der Wodka, da wusste ich nicht mehr, was ich tun sollte. Trinken geht ja nicht, auf der anderen Seite wollte ich die Dame ja nicht beleidigen. Ich weiß ja nicht, ob das eine russische Tradition ist.

Sie haben den Wodka dann über die Schulter geschüttet. Insgesamt waren Sie aber souverän.

Auer (lacht): Ich bin zwar voll hereingefallen, trotzdem war es ein großer Spaß.

Das Gespräch führte Daniel Suckert