Von Alex Gruber

Wattens – Welche Platte soll man heute im Gernot-Langes-Stadion und vor dem Anpfiff gegen den FC Liefering bedienen? „Sieben Nord- und ein Südtiroler gegen den Rest der Welt“, kommt es vom schlagfertigen WSG-Coach Thommy Silberberger wie aus der Pistole geschossen. Und der „Silbi“ macht keinen Hehl daraus, dass einige internationale Juwele der Jungbullen wie Xaver Schlager (AUT/18), Samuel Tetteh (GHA/20) oder Torjäger Mergim Berish­a (KOS/18) golden glänzen: „Da brauchen wir nicht darüber reden, dass uns da einige weiterhelfen würden.“

Das war’s dann aber neben vielen taktischen Winkelzügen auch schon mit dem (beneidenswerten) Blick auf die Gegenseite. Die WSG bedient heute eben den Slogan „Tirol isch lei oans“. Der hauseigene Reifungsprozess soll sich mit den glorreichen sieben Nordtirolern (Michael Steinlechner, Sandro Neurauter, Florian Buchacher, Drazen Kekez, Kevin Nitzlnader, Christian Gebauer und Benjamin Pranter) sowie einem Südtiroler Baustein (David Zimmerhofer) und drei Legionären (Ferdinand Oswald/GER, Niels-Peter Mörck/DEN und Milan Jurdik/TCH) in der Startelf fortsetzen. „Auch der Topo (Florian Toplitsch) und Lukas (Katnik) hätten sich einen Einsatz verdient, fallen dieses Mal aber der Taktik zum Opfer. Wir spielen schon am Montag in Lustenau und müssen uns nach den einzelnen Gegnern richten“, führt Silberberger zu der ein oder anderen Rotation aus.

In erster Linie gilt es, das Zentrum zu schließen, deswegen laufen die Hausherren heute im Mittelfeldzentrum auch mit drei „Sechsern“ (Mörck-Kekez-Nitzlnader) auf. Denn wer Liefering zu viel Platz lässt, ist verloren. Neben Nitzlnader, der beim Wacker vorwiegend nur zu Regionalliga-Einsätzen kam, muss sich einmal mehr auch Kekez beweisen. Jener 20-Jährige, der via Rum und Hall den Weg nach Wattens fand. „Der Kader ist noch nicht bekannt“, wollte er sich gestern nicht zu früh über einen Platz in der Stammformation freue­n, um auch seinen Charakter zu unterstreichen: „Ich bin generell ein ruhiger Typ.“ Und Taten zählen ohnehin mehr als Worte: „Wir müssen auf uns schauen. Und hoffentlich wird’s ein geiles Spiel gegen den Tabellenführer.“

Die Wattener Heimbilanz (bislang nur zwei Punkte aus drei Spielen) malt sich ausbaufähig aus, einen Sieg des Außenseiters gegen Liefering darf man freilich nicht verlangen. „Aber irgendwann muss der erste Heimdreier her“, weiß Silberberger. Am heutigen Abend wär’s eine zumindest kleine Sensation.