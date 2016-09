Schwaz – Handball-Herz, was willst du mehr? Mit zwei Siegen (HLA und Bundesliga) feierte Handball Tirol einen Traum-Heimauftakt in der Schwazer Osthalle. Bis zu 600 Fans sahen gestern die HLA-Mannschaft von Sparkasse Schwaz auf das Tor von Linz stürmen. Allen voran Michael Nicolaisen (GER), der mit acht Toren zum Topscorer avancierte. Und während vorne scharf geworfen wurde, hielt hinten Weißrussland-Bollwerk Aliaksei Kishov den Kasten sauber (50 Prozent Quote!). „Aus diesem Sieg können wir Kraft schöpfen. Wir sind nach zwei Runden immer noch ungeschlagen“, freute sich Schwaz-Trainer Raul Alonso über den klaren 32:23 (14:10)-Sieg, den er aber auch nicht überbewerten wollte. „Am Freitag gegen West Wien wollen wir nachlegen!“

Eine Klasse tiefer in der Bundesliga rehabilitierte sich medalp Innsbruck gestern für die Auftaktniederlage in Graz. Tirols junge Handballgarde feierte einen 34:26 (17:15)-Sieg gegen Hollabrunn. „Wir waren bissig in der Deckung und haben Holla­brunn nur wenig Raum gelassen“, sagte Topscorer Armin Hochleitner. (ben)