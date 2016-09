Volders – Die größte Unterhaus-Überraschung saß am Samstagnachmittag in Bruckhäusl auf der Volderer Betreuerbank: Ex-Wacker-Trainer Michael Streiter übernahm das Kommando, nachdem sich der mit drei Niederlagen aus vier Spielen schwach in die Saison gestartete Klub und der erst im Sommer neu installierte Michael Geisler am Freitag voneinander getrennt hatten. Das Debüt verlief mit dem 3:1-Auswärtssieg erfolgreich.

Streiter, der mit dem Geschehen seines Heimatvereins aufgrund seiner kickenden Zwillingssöhne David und Manuel stets vertraut ist, trainierte den Landesligisten bereits im Jahr 2010, ehe ihn ein Horn-Angebot in die Regionalliga Ost lockte. „Er hat Zeit und will uns helfen“, betonte Obmann Gerold Lintner. Eine Tatsache, die sich schnell ändern könnte, sollte ein Verein aus einer höheren Liga bei ihm anklopfen. Das Risiko eines erneut rasch endenden Engagements des 50-Jährigen geht man in Volders also ein. „Es überwiegt die Freude, dass wir ihn als Trainer für uns gewinnen konnten“, sah sich Lintner bereits nach dem Abschlusstraining am Freitag bestätigt. (dale)