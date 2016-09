Fritzens – Den Tränen folgte der Premierentitel. Mit dem Sieg beim Grand Prix am Samstag überraschte sich Belinda Weinbauer selbst, gestern setzte die Burgenländerin noch einen drauf. „Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich Staatsmeisterin geworden bin“, sagte die 40-Jährige und ließ ihren Emotionen freien Lauf. Weinbauer wies am Schindlhof in Fritzens die große Favoritin, die dreizehnfache Staatsmeisterin und Olympia-Teilnehmerin Victoria Max-Theurer, in die Schranken.

Die Staatsmeisterschafts-Dritte von 2013 legte mit dem imposanten 14-jährigen braunen Hannoveraner-Wallach „Söhnlein Brilliant MJ“, im Besitz von Marianne Jerich, eine schwierige Kür hin, die die Richter mit 77,68 Prozent bewerteten. Mit 1,045 Prozentpunkten Vorsprung setzte sich die 40-Jährige am Ende durch. „Es war ein Hammer-Turnier auf sehr hohem Niveau. Ich hätte mir keine bessere und fairere Gegnerin vorstellen können als Vici“, sagte Belinda Weinbauer. Auch die „entthronte“ Max-Theurer antwortete sportlich fair: „Es hat Spaß gemacht, hier mit Della zu reiten, wir waren trotz teurer Fehler ganz knapp dran. Genau solche Duelle machen unseren Sport so spannend.“ Hausherrin Evelyn Haim-Swarovski wurde mit Dorina 17 Vierte. (TT)