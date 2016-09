Innsbruck – Den Start bei Paris Saint-Germain hat sich Unai Emery wohl anders vorgestellt. Nach Niederlage und Remis in den jüngsten Auftritten ist Frankreichs Dominator der vergangenen Jahre in der „Post-Zlatan-Ära“ noch nicht in Fahrt gekommen. Heute wartet das Auftaktspiel in der Champions League gegen Arsenal. Die „Gunners“ aus London finden in der Premier League ihrerseits schwer in die Saison. Im vierten Spiel gab es am Wochenende immerhin den zweiten Sieg.

In den übrigen Dienstag-Spielen der 1. Runde empfängt der FC Bayern mit David Alaba den russischen Königsklassen-Debütanten FK Rostow. Manchester City trifft auf Mönchengladbach, der FC Barcelona ebenfalls zu Hause auf Celtic Glasgow. Marc Janko ist mit dem FC Basel gegen Ludogorez Rasgrad gefordert.

Russlands Vizemeister Rostow debütiert in München in der Champions League. Die Mannschaft vom Don warf im Play-off Ajax aus dem Bewerb, gegen die Bayern wartet freilich eine andere Aufgabe. Deutschlands Rekordmeister holte mit einem 2:0 auf Schalke zuletzt den vierten Sieg im vierten Pflichtspiel dieser Saison, es winkt der 13. CL-Auftaktsieg en suite. „Wir sind im Soll“, befand Torhüter Manuel Neuer. Guardiola-Nachfolger Carlo Ancelotti ist seit Ottmar Hitzfeld 1998 der erste Bayern-Coach, der seine Amtszeit mit vier Siegen beginnt.

Celtic soll in Barcelona die Wut der Katalanen über die blamable Heim-Niederlage gegen Aufsteiger Alaves zu spüren bekommen. Beim bis dato letzten Antreten im Camp Nou erlebte Celtic im Dezember 2013 eine 1:6-Demontage. (APA, w.m.)