Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach sieben Siegen in acht Vorbereitungsspielen schlägt den Innsbrucker Haien am kommenden Freitag (19.15 Uhr) mit dem Derby gegen den HC Bozen in der Erste Bank Eishockeyliga wieder die Stunde der Wahrheit. Und zwei fühlen sich schon jetzt so, als seien sie im Paradies rund ums Haifischbecken gelandet. „Es ist unglaublich, wie viele Möglichkeiten man hier hat“, nickt Ondrej Sedivy beim Kaffee im Schloss Ambras. Neben ihm strahlt Lubomir Stach.

Dabei stand das Duo in der Vorsaison noch bei Vizemeister HC Znojmo unter Vertrag, der Sprung nach Österreich zaubert aber beiden ein Lächeln ins Gesicht. „Für einen Tschechen ist es schwer, einen Job in Österreich zu bekommen“, erklärt Stach. Die vielen nordamerikanischen Trainer setzten eben eher auf ihre Landsleute. Mit Zdenek Kutlak (Verteidiger bei RB Salzburg) oder dem neuen KAC-Goalie Tomas Duba seien neben dem HC Innsbruck und abseits des HC Znojmo nur zwei weitere tschechische Legionäre in der gesamten Zwölfer-Liga zu finden.

Der 30-jährige Stach hat nach fünf Jahren in der EBEL und insgesamt zehn beim Klub seinen Vertrag in Znojmo für die Haie gelöst, Kollege Sedivy (26) nahm die Landflucht nach 44 Liga-Punkten in der Vorsaison ebenso gern in Angriff. Eine wesentliche Rolle habe laut beiden dabei auch Innsbrucks Neo-Coach Rob Pallin gespielt: „Wir kenen seinen Stil aus Fehervar-Zeiten“, freundet sich das Nachbarschaftsduo gerne mit dem aggressiven Vorwärtsgang an. Sedivy setzt sogar einen drauf: „Ich bin hergekommen, um das Play-off zu lösen.“ Sogar die Top sechs halten beide bei Verletzungsfreiheit für möglich.

Karrieretechnisch hat Verteidiger Stach im tschechischen U20-Team gegen seinen jetzigen Teamkollegen John Lammers (CAN) bei der U20-WM Bronze gewonnen, Sedivy hat insgesamt drei Vizemeistertitel mit im Gepäck. So wie die eigene Gattin Zuzana, die Ende Februar das erste Kind erwartet. Im Moment hätten die Frauen rund um die Wohnungen in Inzing noch viel zu viel Zeit. „Deswegen suche ich auch einen Job für sie“, wirft Stach mit einem liebevollen Augenzwinkern ein. In der Heimat bekam er seine Barbora als Unternehmerin nicht so viel zu sehen, Sedivys Zuzana reiste als Ingenieurin nach Tirol an.

Nick Ross kann in jedem Fall schon jetzt ein Lied von der neuen Tschech-Connection singen. Der Sitzplatz in der Kabine zwischen den beiden Spaßvögeln hat dem Kanadier schon so manche Überraschung beschert, einmal fehlte sogar der Sattel am Rad. Die Kameradschaft wurde aber am gestrigen Abend unterstrichen: Die Familien Sedivy und Stach luden neben Ross auch Austin Smith, Mario Lamoureux (beide USA) und Andrew Clark (CAN) zum Schnitzelessen nach Inzing ein, um in kollegialer Eintracht den Appetit auf die neue Saison zu wecken.