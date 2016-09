Innsbruck – Was bleibt von den Vorwürfen im ASKÖ Tirol gegenüber Präsident Klaus Gasteiger? Der SP-Politiker hat unumschränkt gehandelt, die Doppelfunktion als Präsident des ASKÖ und Geschäftsführer der ASKÖ Tirol GmbH ist zwar rechtlich korrekt, aber unvereinbar, die geplante Kündigung einer langjährigen Geschäftsführerin ist immer heikel und eigenmächtige Darlehensaufnahmen sind ohne vorherige Beschlüsse statutenwidrig. Das ergibt einen Vertrauensverlust in dem sensiblen Gebilde von 500 Vereinen und Funktionären. Deshalb – und wohl auch wegen der massiven persönlichen Attacken wie Anzeigen etc. – dürfte Gasteiger beim außerordentlichen Landestag im Oktober nicht mehr kandidieren.

Die Versammlung haben Funktionäre wie der langjährige Trainer und Intimus von Geschäftsführerin, Leichtathletin Claudia Stern, Peter Frizzi maßgeblich betrieben. In einem Schreiben Frizzis, in dem um Unterstützung für einen Landestag geworben wird, heißt es zu Gasteiger: „Claudia ist ihm bezüglich seiner finanziellen Machenschaften, die er ja nur zu seinem persönlichen Vorteil durchzieht und sicherlich nicht im Sinne des Sports, zu ,lästig’, ehrlich und genau.“ Finanzielle Machenschaften, Vorteilnahme – starker Tobak. Ein vorliegender Prüfbericht der ASKÖ-Bundeskontrolle und des Wirtschaftsprüfers liest sich da jedoch völlig anders und entlastet Gasteiger: „Das Darlehen der Bundesorganisation wurde widmungsgemäß verwendet, es gab keine widerrechtliche Verwendung von Fördermitteln, es gibt keine Begünstigung Dritter und auch keine Vorteilnahme durch den Präsidenten und somit keinen finanziellen Schaden für den Landesverband Tirol, die Tirol GmbH oder die ASKÖ generell.“

Gleichzeitig drängt ASKÖ-Bundesobmann NR Hermann Krist auf strikte Einhaltung der statutenmäßigen Vorgaben, die Einsetzung eines Kontroll-ausschusses sowie die personelle Entflechtung (Doppelfunktion bei der Gesellschaft). Und künftig sollten hauptamtliche Beschäftigte wie Stern kein Stimmrecht mehr in den Gremien haben. Auf Anfrage der TT bleibt Frizzi jedoch beim Vorwurf der „finanziellen Machenschaften“ gegenüber Gasteiger.

Wie geht es jetzt weiter? Unabhängig davon, dass der ASKÖ wahrscheinlich einen neuen Präsidenten bekommen wird, ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft Innsbruck nach Anzeigen von ASKÖ-Vizepräsident Hansjörg Kössler und Innsbrucks SPÖ-Chef Helmut Buchacher. Letzterer hat gegen unbekannt u. a. den Verdacht der Untreue und der missbräuchlichen Verwendung von Subventionen in den Raum gestellt. Detail am Rande: Dass Kössler Mails in der Causa ASKÖ nicht als Vizepräsident sondern als Teamexperte/Finanzpolizei Tirol und Vorarlberg mit der Signatur des Finanzministeriums geschrieben hat, sorgt für Empörung. „Das war ein Fehler“, sagt Kössler dazu. (pn)