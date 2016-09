Salzburg - Nach der handfesten Auseinandersetzung am vergangenen Wochenende auf einer Raststätte in Bayern trafen sich Vereinsvertreter von Austria Salzburg und dem SV Grödig am Dienstag zu einer Aussprache.

Dabei wurde erörtert, dass Grödig-Manager nicht wie ursprünglich angenommen nur zwei Ohrfeigen zugefügt wurden, sondern er tatsächlich zu Boden gestoßen und mit Fußtritten traktiert wurde. Eine entsprechende Stellungnahme vom Montag korrigierte die Austria heute auf ihrer Homepage.

Die Beteiligten entschuldigten sich bei Haas, dieser nahm die Entschuldigung an und verzichtet auf eine Anzeige. „Damit ist für mich das Thema vom Tisch. Zurück zum Sportlichen“, wurde der Grödig-Manager in der neuen Stellungnahme zitiert. (TT.com)