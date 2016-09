Von Alex Gruber

Innsbruck – Mit unverändertem Kader trat der FC Wacker Innsbruck nach dem 3:2-Heimsieg über Wiener Neustadt gestern am Morgen die Reise in den Osten an. Für die beiden Routiniers Sebastian Siller (27) und Andreas Hölzl (31) hatte Coach Maurizio Jacobacci somit erneut keinen Platz übrig.

Am Ende des Tages werden die Schwarzgrünen an den Punkten gemessen. Und nach vier sieglosen Auswärtspartien (Niederlagen beim LASK/0:1 und Horn/1:2 sowie Unentschieden in Kapfenberg/1:1 und BW Linz/2:2) wäre die Zeit reif für den ersten Sieg in der Fremde. Zumindest, wenn man zu Beginn des zweiten Meisterschaftsviertels noch höhere Ansprüche hat.

Aus der kollektiven Not hatte zuletzt Mittelfeldstratege Jürgen Säumel mit seinem Doppelpack am Tivoli eine Tugend gemacht. Typen, die vorangehen, sind auch heute in Floridsdorf wieder gefragt. Genauso wie Christoph Kobleder, der sich als gelernter Innenverteidiger seit zwei Runden auf der linken Außenverteidigerposition wiederfindet. „Ich habe lange auf meine Chance gewartet und versuche einfach das Beste daraus zu machen. Ich freue mich über jede Partie, die ich spielen darf“, spricht der 26-jährige Salzburger den Profi-Alltag nüchtern an. Über die Amateure kämpfte sich der Winter-Neuzugang wieder hoch, die „extreme Umstellung“ von innen nach außen brachte ihm zwei Torvorlagen gegen Horn (Flanke auf Eler) und Wiener Neustadt (Stanglpass auf Säumel) ein. „Wir werden jetzt nicht alles zerreißen, müssen von Spiel zu Spiel schauen. Es zählt nur das Gewinnen und Punktemachen“, ergänzt Kobleder trocken.

Ein dreckiger Sieg darf’s auch am heutigen Abend sein. Die Stimmung lässt sich nur mit weiteren Erfolgserlebnissen nähren.