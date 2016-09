Von Max Ischia

Innsbruck, Paris – Dass Anna Stöhr vor gut einem Monat aufgrund einer starken Verkühlung auf das Boulder-Weltcupfinale in München gehustet hatte, war irgendwie sinnbildlich für eine Saison, in der einiges nicht wunschgemäß verlaufen war. Die Nachwehen des im Sommer 2015 gerissenen Ringbandes im rechten Ringfinger waren hartnäckiger als erwartet, der Auftakt ungewohnt holprig und am Ende stand nur ein Podestplatz (Vail/Rang drei) zu Buche. Alles in allem ergab dies das erste Weltcupjahr seit 2007, in welchem Stöhr sieglos blieb.

Ein Umstand, den man getrost als gutes Omen bezeichnen könnte. Schließlich kletterte Stöhr 2007 zu WM-Gold, vier Jahre später ließ sie ihren zweiten WM-Titel folgen. Wer die 28-Jährige kennt, der weiß, dass sie mit derlei Statistiken wenig anzufangen weiß. Im Vorfeld der WM in Paris hatte sie vor allem Zweierlei gebetsmühlenartig erzählt. Zum einen: „Egal was passiert, ich muss auf mich schauen.“ Und zum anderen: „Ich will diese WM genießen, ich will Spaß haben.“ Und weil sich so etwas für einen Erfolgsmenschen am besten mit Erfolgen bewerkstelligen lässt, startete die 28-Jährige gestern bärenstark in die Qualifikation. Mit vier Flashs und einem weiteren Top im fünften Boulder zog sie ebenso souverän ins Halbfinale am Samstag ein wie Katharina Saurwein, die sich zuletzt mit ihrem Sieg in Arco in die Mitfavoritenrolle hievte. Ebenfalls in die Vorschlussrunde schaffte es Berit Schwaiger, während Johanna Färber knapp scheiterte.

Vier Jahre nach seinem Titel in Paris startete Jakob Schubert sein Projekt „WM-Medaille“ eindrucksvoll – mit zwei Tops im Vorstieg sicherte sich der Innsbrucker auf Platz eins sein Ticket für das morgige Halbfinale. Auch Max Rudigier und Georg Parma erreichten die nächste Runde.