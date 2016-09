Die Ringer starten heute top motiviert in die neue Saison. In der 2. Bundesliga empfängt der AC Vollkraft Innsbruck den KSK Klaus II (19.30 Uhr, Vereinsheim Arzl). „Wir hoffen auf einen Auftaktsieg“, sagt Arzl-Obmann Michael Kirschner. Stadtrivale AC Hötting muss zum Auftakt beim KSV Götzis II antreten. Für Stefan Steigl kommt es damit zum Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein. Der Inzinger Ringer Sandro Greil verlor indes bei der Kadetten-WM in Georgien in der ersten Runde, sein Bruder Benjamin greift morgen an. (TT)