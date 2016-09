Von Alex Gruber

Innsbruck – Verrückt, verrückt, total verrückt. Anders lässt sich der Auftakterfolg im Nord-Südtirol-Derby mit seinen diversen Zwischenständen (2:0, 2:2, 3:2, 3:5, 8:5) nicht in Worte fassen. „Das war das verrückteste Spiel in meiner Karriere“, gab auch Austin Smith zu Protokoll. Der 27-jährige Amerikaner, der via Ravensburg (DEL 2) zu den Haien gekommen war, traf damit den Nagel auf den Kopf. Stunden nach dem Match wurde unter den 2300 Fans noch über diese irre Partie gesprochen.

Vorne hui, hinten pfui – was den Fans taugt, war zumindest in der Rückwärtsbewegung inklusive Torhüterleistung nicht das, was die Trainer auf beiden Seiten erfreut. Innsbruck-Coach Rob Pallin teilte dieses Leid mit seinem Südtiroler Trainerfreund Tom Pokel. Im Gegensatz zum Bozner Meistercoach von 2014 konnte sich Pallin aber über einen Sieg und die ersten drei Punkte freuen: „Wir haben einen Weg gefunden, dieses Spiel zu gewinnen. Die Mannschaft hat tolle Moral und den Fans ihren großen Charakter gezeigt. Das stimmt mich sehr positiv“, diktierte der Amerikaner, nachdem er gestern in der Kabine auch die Fehler angesprochen hatte: „Wir haben gesehen, dass wir noch viel arbeiten müssen. Wir haben viele leichte Tore hergegeben. Das müssen wir sehr schnell abstellen.“

Der frühe Ausschluss für Heimkehrer Philipp Lindner, der nach einem Check mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe schon nach 15 Minuten unter die Dusche musste, trug in den Defensivreihen auch nicht gerade zur Beruhigung und Stabilität bei. Und die Gäste aus Südtirol untermauerten mit all ihren Neuerwerbungen (Yogan, Reid), dass sie wieder viele heiße Eisen im Feuer haben.

Den Grund zur Wende im denkwürdigen Nord-Südtirol-Derby gegen die Gäste aus Bozen, die das Mitteldrittel und den Beginn des Schlussabschnitts dominierten, erkannte Pallin im 4:5-Anschlusstreffer von Verteidiger Lubomir Stach: „Das hat uns wieder Leben eingehaucht.“ Man dürfe am Eis ohnehin „niemals tot“ sein.

Das erste Saisonspiel zeigte Stehaufmentalität und Zusammenhalt genauso wie defensive Schwächen auf. Ganz so verrückt müsse die zweite Partie gegen die Dornbirn Bulldogs heute in der Tiwag-Arena aber nicht laufen: „Wir wollen kein weiteres Mal in dieser Saison sieben Tore kassieren“, unterstreicht Pallin. Eines reicht er hinterher: „Ich nehme aber auch noch einmal ein 8:7, das uns drei Punkte bringt.“ Wetten, dass die Fans genauso denken. Die Lust auf mehr ist erwacht.