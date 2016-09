Von Alex Gruber

Innsbruck – Kennen Sie Marco Wegscheider, einen Ex-Oberperfuss-Kicker, der jetzt für seinen Heimatklub FC Sellraintal im Tiroler Fußball-Unterhaus spielt? Was der bei den Haien und beim Eishockey verloren hat? Die starke Saisonvorbereitung liefert die Antwort: Denn nach eben dieser reihte sich Marco W. in die Liste der (neuen) Abonnenten ein. Eine Entscheidung, die er zu dieser Stunde sicher nicht bereuen wird. Und ein Beispiel, dem nach dem starken Saisonstart weitere begeistert­e Zuseher folgen könnten.

„Besser kann’s nicht laufen. Zwei Siege und eine super Kulisse“, frohlockte Haie-Oberhaupt Günther Hanschitz, um mit sportlichem Hintergrund nachzureichen: „Wir haben viel mehr Tempo auf dem Eis. Das kann man mit der Vorsaison nicht mehr vergleichen und weckt Lust auf mehr.“

Das zweite Match gegen Dornbirn ließ auch die Sorgen, die in und über die Defensivabteilung nach der irren Auftakt-Partie gegen Bozen geherrscht hatten, etwas kleiner werden. Und Goalie And­y Chiodo rehabilitierte sich selbst: Einer eher unterirdischen Fangquote gegen die Südtiroler (74,1 Prozent) ließ er gegen die Vorarlberger einen absoluten Topwert (94,3) folgen. Von vorderster Front, dem Torschützen Andrew Clark, stellte sich das fällige Lob ein: „Wir haben solide gespielt und generell nicht so viele Chancen zugelassen. Und bei denen, die wir zugelassen haben, hat uns Chiodo mit unglaublichen Paraden im Spiel gehalten. Die Torhüterleistung war unglaublich.“

In der Offensive ging in den ersten beiden Spielen ohnehin die Post ab: Tyler Spurgeo­n (6 Punkte) und John Lammers (5) führen die Scorerliste der EBEL an, Hunter Bishop streut­e gegen Dornbirn den bereits fünften Doppelpack im Haie-Dress ein, und Verteidiger Lubomir Stach verließ das Eis in der Plus-Minus-Wertung mit einem satten Plus (4). Nicht zu vergessen die Genieblitze von Clark und Mario Huber (4:1), der wie andere Eigen­gewächse das Vertrauen von Coach Rob Pallin zunehmend positiv interpretiert.

Die dritte Runde führt am Donnerstag nach Graz. Dort wollen Clark und Co. weiter „Shark-Hockey“ spielen. Und das sah zu Saisonbeginn durchaus sehenswert aus.