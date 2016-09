Von Tobias Waidhofer

Mieders – „Es war sehr tief“, seufzte Landeck-Trainer Jürgen Landerer. Beim Bezirksliga-West-Match in Mieders sollen die türkischstämmigen Landeck-Spieler Turan Cosgun und Adem Demir von einzelnen Heim-Zuschauern rassistisch beschimpft worden sein.

„Ich möchte aber betonen, dass es von Seiten der Miederer Spieler, Trainer und Funktionäre nichts gegeben hat. Die waren sehr fair. Und auch der Schiedsrichter hat eine Top-Leistung geboten“, setzte Landerer seine Ausführungen fort. „Ich hätte mir nur gewünscht, dass der Ordnerdienst früher eingreift.“ Erst auf Forderung von Schiedsrichter Tayfun Yilmaz sorgten die Ordnungsorgane zumindest kurzfristig für Ruhe.

Auch der Unparteiische bestätigt: „Unter den Spielern gab’s keine Probleme. Und ich kann am Spielfeld nicht immer hören, was genau von den Zuschauern hereingerufen wird.“

Nach dem Spiel soll es zu weiteren Ausfälligkeiten („I stich di ab“, „Kumm aussa, dann häng ma di auf“) gekommen sein. Der SV Land­eck wird heute deshalb auch in Person von Alois Beer (sportlicher Leiter) beim Tiroler Fußballverband vorstellig werden. „Es geht auch darum, unsere Jungs zu schützen. Die zwei betroffenen Spieler waren nach dem Spiel den Tränen nahe. Das kann es nicht sein“, schüttelte Landerer den Kopf. „Ich will aber auch nicht alle Zuschauer in einen Topf werfen. Das waren nur Einzelne.“ Insgesamt hatten das Bezirksliga-West-Match 142 Zuschauer besucht.

Beim SV Mieders reagierte man erschrocken auf die Vorwürfe. „Ich kann leider nicht sagen, was genau geschrien worden ist“, sagt der sportliche Leiter Jürgen Lackner, der beim Spiel selbst auf dem Feld stand. „Aber wenn solche Äußerungen gefallen sind, distanzieren wir uns als Verein ganz klar davon.“

Eine Kontaktaufnahme mit Landeck seitens des Miederer Sektionsleiters Paul Wibmer blieb dem Vernehmen nach gestern erfolglos.