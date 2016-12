Von Alois Moser

Wattens – Das Imperium schlägt zurück: Unter diesem Motto steht für Wattens die neue Eliteligasaison. Der Titel soll nach der Finalpleite im Vorjahr wieder aus Kundl zurückgeholt werden. Im ersten Kräftemessen hatte aber der Meister das bessere Ende für sich: 4:2 gewannen die Krokodile.

„Zwei Drittel haben wir nicht gut gespielt, aber dann haben wir unser gewohntes Eishockey gezeigt“, war Kundls Obmann Gerhard Maier durchaus zufrieden: „Unser bester Mann war aber Goalie Petr Matousek, der hat uns im Spiel gehalten.“ In diesem Punkt stimmt Maier mit Wattens’ Sportlichem Leiter Markus Gander überein: „Wir hatten viele Chancen, aber ihr Tormann war diesmal einfach zu gut.“

Von einer Revanche für die Finalpleite wollte Gander sowieso nichts wissen. Eine Pleite in dieser frühen Saisonphase sei nicht weiter tragisch: „Ich gewinne lieber das letzte Spiel der Saison.“

In Kundl, wo man auf die jungen Wilden um Torschütze Thomas Zitz setzt, litt die Vorbereitung wie auch in Wattens unter mangelnder Eiszeit. Und was machen die Pinguine, wenn der Föhn das eigene Eis schmelzen sollte? „Dann spielen wir in einer anderen Galaxie“, lachte „Imperator“ Gander.