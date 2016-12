Innsbruck, Wien – Tirols Turner räumten zum gestrigen Auftakt der Österreichischen Meisterschaften in Wien groß ab: Bei den Damen holte sich die Kramsacherin Jasmin Mader erstmals den Mehrkampf-Titel mit 1,85 Punkten Vorsprung vor Bianca Frysak (NÖ) und 3,816 Zählern vor Tamara Stadelmann (V). „Ich bin überglücklich. Ich habe schon alle Gerätetitel in meiner Karriere geholt, nur Mehrkampf-Staatsmeisterin war ich noch nie“, freute sich die 23-jährige Tirolerin.

Bei den Männern feierte Johannes Mairoser einen prächtigen Einstand in der Elite-Klasse. Der 18-jährige Birgitzer gewann mit 81,383 Punkten Gold in der Königsklasse der Turner vor Severin Kranzlmüller (79,468/V) und Alexander Benda (77,384/Stmk.). „Ich wusste, dass es ein harter Kampf wird. Am Ende war ich vorne, weil mir alles aufgegangen ist“, sagte Sport-BORG-Schüler Mairoser lächelnd.

Tiroler glänzten auch in den weiteren Bewerben: Manuel Arnold sicherte sich Junioren-Silber, Matiev Askhab fehlten dort als Viertem nur zwei Zehntelpunkte auf das Podest. In der allgemeinen Klasse, dem Nebenbewerb, gewann Philipp Ragazzi vor Werner Mair. Bei den Junioren zeigte Rasul Astamirov als Jüngster mit der Bronzemedaille auf.

Heute Sonntag geht es in Wien, Brigittenau, mit den Gerätefinali weiter. Neben Mader, die Chancen auf Siege an allen vier Geräten hat, hoffen auch Hanna Grosch trotz Fußverletzung, die sie sich noch am Freitag zugezogen hatte, auf eine Medaillen am Barren und Christina Meixner am Balken. Bei den Herren tritt Mairoser in fünf der sechs Gerätefinali an, auch Junior Arnold rechnet sich weiteres Edelmetall aus. (sab)