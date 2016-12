Von Thomas Mair und Alois Moser

Ebbs – Die Ebbser 5:6-Niederlage gegen die Wattens Amateure war die Abschlussvorstellung für Aufstiegstrainer Gerhard Pichler. „Für die Zuschauer war das Spiel gut, für mich als Trainer schlecht“, hatte sich der 44-Jährige einen Sieg zum Abschied gewünscht: „Wenn man fünf Tore macht, geht man davon aus, dass man gewinnt. Dem war leider nicht so.“ Das 5:6 passte zur verkorksten Hinrunde der Unterländer, die am Tabellenende rangieren.

Oft fehlte nur das Quäntchen Glück, um speziell vor heimischem Publikum drei Punkte ins Trockene zu bringen. „Die Leistungen bei den Heimspielen haben immer gepasst, wir haben nur die Seuche am Fuß“, resümiert Pichler die bescheidene Hinserie. In seiner eineinhalbjährigen Tätigkeit in Ebbs überwiegen dennoch die positiven Erlebnisse: „Bis auf Niko Praschberger haben wir den Landesliga-Ost-Titel nur mit Eigenbauspielern geschafft.“ Aus dem Ebbser Kollektiv sticht mit Kapitän Achorner der zweitbeste Ligatorschütze (11 Treffer) heraus. Der 28-Jährige wird als Neffe des neuen sportlichen Leiters Klaus Achorner dem Verein auch die Treue halten.

„Die Vereinsphilosophie mit eigenen Leuten wird in jedem Fall fortgeführt“, rechnet Sportchef Achorner auch einen etwaigen Abstieg ein: „Trotzdem wollen wir in der Frühjahrstabelle eine bessere Rolle spielen.“ Wer in der Rückrunde auf der Ebbser Trainerbank das Zepter schwingen wird, steht indes noch nicht fest. Es wird aber eine externe Lösung angestrebt. Für die letzte Herbstbegegnung wird in Pichlers Abwesenheit (Wien) Co-Trainer Gerhard Seissl die Geschicke auf der Bank leiten.