Von Alex Gruber

SC Schwaz (4.): Das „Gut“ nimmt Coach Stefan Höller nach 18 Runden gern entgegen: „Das unterschreibe ich.“ Die Knappenstädter haben rund um den Neo-Trainer viel richtig gemacht. Das Projekt um Kooperationsspieler Fabian Ponholzer, der in Schwaz wertvolle Spielpraxis sammelte und auf Bedarf von der WSG Wattens zurückbestellt werden kann, ist ein Vorzeigemodell. Ponholzer wird die Zelte in den kommenden Wochen wieder im WSG-Lager aufschlagen. Aber zurück zu Schwaz, der mittlerweile dritten Kraft im Land. „Wir haben junge, hungrige Typen und für einen Verein wie Schwaz muss es das Ziel sein, den einen oder anderen Jungen an eine höhere Liga heranzuführen“, erklärt Höller, der seine Elf nach einer dreiwöchigen Pause im Dezember wieder zum Training bestellt. Der Kader und ob es Veränderungen geben soll, wird in dieser Woche in der sportlichen Führung diskutiert. Viele Baustellen gibt es nicht. Ein Knipser (Stefan Milenkovic ist mit fünf Westliga-Treffern intern Erster) fehlt nicht nur Schwaz.

FC Wacker Amateure (5.): Der Pfeil zeigte in den letzten Wochen – in sieben Spielen gab es nur drei Remis und vier Niederlagen – punktemäßig klar nach unten, ein Platz im ersten Tabellendrittel mit jungen Zukunftsaktien wie Raphael Galle oder Jeffrey Egbe lässt sich aber auch als „Befriedigend“ interpretieren. Neo-Interimscoach Andreas Schrott hat nach der Amtsübernahme von Thomas Grumser, der zu den Profis befördert wurde, keine gute Bilanz, aber Grumser hält fest: „Wir haben uns für diesen jungen Weg entschieden.“ Nur am jugendlichen Alter seien negative Resultate aber nicht abzulesen. Ca. 30 verschiedene Spieler (von den Profis auch Gründler, Kobleder, Holenstein, Baumgartner, Lercher, Kerschbaum, Hesina, einmal Hölzl ...) kamen zum Einsatz, Rahman Jawadi stieß im Laufe der Herbstsaison aus der Akademie dazu.

FC Kufstein (7.): Nach vier Niederlagen in Serie konnte selbst ein 6:3-Sieg gegen Seekirchen Coach Christian Schaider nicht mehr retten – Martin Hofbauer, der sich eigentlich eine längere Auszeit (wer’s glaubt, wird selig ...) nehmen wollte, übernahm in Runde sechs. Und mit dem „Hofi“ und angeführt von Edelroutinier Mathias Treichl, der mit neun Volltreffern bislang Tirols Topscorer ist, marschierten die Festungsstädter wieder ins gesicherte Mittelfeld. „Befriedigend“. „Wir sind Siebenter, das passt“, nickt Hofbauer, der seiner Mannschaft in der kommenden Woche noch zwei stimmungsvolle Duelle „Jung gegen Alt“ im „Europacup-Modus mit Hin-und Rückspiel“ verordnet. Die eine oder andere Kader-Veränderung wird’s geben.

SV Wörgl (13.): Nach dem Last-Minute-Titel in der UPC Tirol Liga, kaum einer Pause und Möglichkeit nachzujustieren, lieferten die Unterländer in der Westliga einen Katapult-Start (16 Punkte nach sieben Runden) ab. In den letzten Wochen ging es nach Verletzungen bei zwei Absagen und dem Platztausch mit Austria Salzburg „drunter und drüber“, wie Coach Denis Husic meinte. Gegen Pinzgau wollen die Unterländer am Dienstag die letzten Kräfte mobilisieren. „Dieses Match ist sehr bedeutend“, weiß der Wörgl-Trainer. Bei einem Sieg und 23 Punkten wären die Wörgler Richtung „Befriedigend“ unterwegs ...