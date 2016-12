Von Thomas Mair

Innsbruck – Mit einem guten Gefühl kehrten die Akademiemannschaften nach dem Abschluss der Herbstmeisterschaft in der Nacht auf Sonntag aus Wien zurück. Die Leistungen gegen Rapid konnten sich sehen lassen. Punkte sprangen aber so wie beim anschließenden gemeinsamen Besuch des Länderspiels Österreich gegen Irland leider keine heraus. Trotz Tabellenrängen im hinteren Drittel fällt die Bilanz der drei Teams nicht nur negativ aus.

U15: Die knappe 1:2-Niederlage bei Rapid Wien war für Trainer Stefan Landauer die beste Herbstleistung seiner Elf. Zwei Stangenschüssen und einige liegen gelassene Torchancen verhinderten allerdings ein Erfolgserlebnis. „Es ist uns nicht gelungen, uns zu belohnen. Darauf können wir im Winter aufbauen“, ist sich der 46-Jährige sicher, dass seine Elf mit dem vorletzten Platz und nur vier ergatterten Punkten oftmals auch unter ihrem Wert geschlagen worden sei. Speziell die Abgänge der Offensivspieler Dogan Berkay (RB Salzburg) und Pierre Nagler (St. Pölten) schmerzten zu Saisonbeginn. Zudem unterschrieb Thomas Schiestl die Akademie-Vereinbarung nicht, spielte im Herbst in der Schwazer U16 und liebäugelt nun mit einem Transfer nach Deutschland. Landauer ist sich aber sicher, dass in seinem Kader auch ohne diese Spieler „einige Talente dabei sind, die Potenzial haben“. In Zukunft werde verstärkt an der Stabilität der Mannschaft gearbeitet, um bessere Ergebnisse zu erreichen.

U16: Tabellenrang neun macht U16-Betreuer Sammy Glatz nicht wirklich glücklich, zumal seine Elf nicht an das starke Vorjahr anschließen konnte. Obwohl der Verletzungsteufel (Clemens Hubmann, Florian Kopp und Simon Rumer fielen längere Zeit aus) bei seiner Mannschaft wütete, will Glatz das nicht als Ausrede gelten lassen. Es fehle ein Vollstrecker an vorderster Front und die nötige Ruhe in der Nachspielzeit. „Wenn wir immer nur 80 Minuten gespielt hätten, dann wären wir wahrscheinlich Dritter“, ärgerte sich der 46-Jährige über Gegentore in der Schlussphase. Die Entwicklung der Spieler stehe bei ihm dennoch im Fokus und dort sei „schon etwas weitergegangen“.

U18: Ebenso als Neunter beendete die älteste Akademie-Auswahl den Herbst. Trainer Andreas Spielmann bilanziert dennoch positiv: „Ich bin zufrieden, weil wir das eine oder andere Spiel nicht als schlechtere Mannschaft verloren haben.“ Insbesondere das jüngste 1:2 bei Rapid Wien stimmte ihn positiv, als seine Elf die Grün-Weißen in der zweiten Halbzeit gehörig unter Druck setzte.

Mit Raphael Galle, Jeffrey Egbe und Co., die bei den Wacker Amateuren spielen, muss der 51-Jährige auf mehrere Talente verzichten, die noch in der U18-Mannschaft auflaufen könnten. Und mit Rahman Jawadi wird im Winter ein weiterer Spieler dorthin nachrücken.