Von Alex Gruber und Daniel Suckert

Innsbruck – Es war die Nacht der Nächte, ein magischer Moment und der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte, als das Hypo Tirol Volleyballteam am 17. Februar 2010 den deutschen Serienmeister aus Friedrichshafen mit 3:0 aus der USI-Halle schoss. Nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel wurde mit dieser historischen Gala erstmals der Einzug in die Top sechs der Champions League geschafft.

Manager Hannes Kronthaler, Kapitän Daniel Gavan und Headcoach Stefan Chrtiansky legten damals ein Tänzchen aufs Parkett, an das sich jeder bis ins hohe Alter erinnern wird. Und Chrtiansky trägt eines der legendären Jubelfotos tagein, tagaus am Handy spazieren. Es sind zwar fast sechs Jahre vergangen, aber die goldene Erinnerung bleibt.

Morgen schlagen die Tiroler im Drittrunden-Hinspiel der Champions League klarerweise unter veränderten Vorzeichen auf. Gavan, der damals als Mittelblocker agierte, nimmt als Cheftrainer erneut eine Hauptrolle ein. Ein hohes Maß an Verantwortung hat der „Dani“ aber noch nie gemieden. Das geschulte Auge von Chrtiansky, der jetzt als Sportchef fungiert, könnte auch von tragender Bedeutung sein. Genauso wie die Fachkompetenz und Emotionalität von Hannes Kronthaler, der für das nötige Feuer in den eigenen Reihen sorgt.

Wer schlüpft dieses Mal in die Rolle des „Henkers“? 2010 war das Hypo Tirol Volleyballteam auch dank Schlaghammer Gabriel Chocholak zu Höherem geboren, 22 Punkte betonierte der Slowake den Deutschen beim historischen Erfolg ins Feld. „Unbeschreiblich und unglaublich“ fühlte sich das Ganze für Kronthaler damals an. Er hofft, dass womöglich der neue russische Hüne Stanislav Masliev in die Rolle von Chocholak schlüpft.

In einem Duell auf Augenhöhe („Beide Teams befinden sich auf einer Ebene und die Chancen auf den Aufstieg stehen bei 50:50“) weiß auch Kronthaler, dass es jeden Einzelnen braucht. In solchen Spielen werden die vermeintlichen „Helden“ geboren. Ein solcher hätte damals bei den Deutschen ein gewisser Georg Grozer sein sollen, Kronthaler erinnert sich aber mit Freude daran, dass der nach einigen Schlägen gegen den Tiroler Block rasch vom Feld musste. „Ich brauche mir kein Video anzusehen, die Bilder sind alle in meinem Kopf“, lacht der Hypo-Zampano, um eines gleich in aller Deutlichkeit nachzureichen: „Von der Vergangenheit kann man nicht leben.“ Harte Aufschläge (Masliev) sind in der Gegenwart genauso gefragt wie auch ein gereifter Stefan Chrtiansky: Denn der Manager erinnert sich auch daran, dass der Sohn des jetzigen Sportchefs im Rückspiel 2010 als 20-Jähriger von großer Bedeutung war.

Im Hier und Jetzt will Hypo zuhause wie auswärts von Beginn an voll auf Sieg spielen. Nachschlagen lässt es sich nur in der Historie, am Spielfeld ist Vorauseilen weit besser.