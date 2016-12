Von Max Ischia

Innsbruck – Eugen Burtscher ist Präsident des Österreichischen Wettkletterverbandes (KVÖ). Der Allgemein- und Komplementärmediziner würde auch als Statistiker einen guten Eindruck hinterlassen. 658 Tage, versicherte der Vorarlberger gestern in den Räumlichkeiten des Alpenvereins, 658 Tage seien es noch bis zur Kletter-Weltmeisterschaft (6.–16. September) 2018. Es ist die zweite WM in Innsbruck nach 1993. Und wie vor einem Vierteljahrhundert werden die Medaillen in knapp zwei Jahren in der Olympiaworld, die einst Olympiahalle hieß, vergeben. 6000 Leute werden dort Platz finden. Und nimmt man den Andrang beim Boulder-Weltcup in diesem Frühjahr zum Maßstab, werden an den sechs Finalabenden kaum Klappsitze unbesetzt bleiben. Parallel dazu ermitteln auch die Para-Climber, also die körperbehinderten Kletterer, ihre Weltmeister.

Die jeweiligen Qualifikationen finden im neuen Kletterzentrum am WUB-Areal statt, welches gerade für zwölf Millionen Euro in den Innsbrucker Himmel wächst und mit 6000 Quadratmetern Kletterfläche Eintrag in die Rekordbücher finden wird. Auch sonst versprechen die mit knapp 2,4 Millionen Euro budgetierten Welttitelkämpfe, rekordträchtig zu werden. Verbandsmanager Michael Schöpf erwartet rund 700 Athleten aus 70 Nationen – bisher waren 600 Aktive aus 55 Ländern in Paris 2012 das Maximum. Und weil der Klettersport 2020 in Tokio erstmals im olympischen Glanz erstrahlen wird, geht es auch mit dem globalen Medieninteresse steil bergauf. Bislang haben sich 161 TV-Stationen aus 135 Ländern angemeldet. Nicht zuletzt mit Hinblick auf Tokio 2020 wird u. a. der japanische Staatsfunk live aus Innsbruck berichten.

Apropos Olympia: Fix ist, dass der erste Kletter-Olympiasieger in einer Kombinationswertung aus Vorstieg, Bouldern und Speed ermittelt wird. Wie diese Trilogie im Zeichen der fünf Ringe tatsächlich inszeniert wird, erarbeitet gerade eine Arbeitsgruppe des Weltverbandes IFSC. Ein Testwettkampf am 3./4. Dezember in Voiron (FRA), an dem die Spitzenathleten der sieben führenden Kletternationen (darunter auch Österreich) teilnehmen werden, soll weitere Aufschlüsse bringen. Sobald das endgültige Format steht, gilt es als wahrscheinlich, dass es auch im Innsbrucker WM-Programm Aufnahme findet. Zukunftsmusik.

Fest steht bereits, dass neben dem Kletterzentrum im Saggen und der Olympiaworld am Marktplatz das so genannte Climbers Paradise Village entsteht. Eine Kletter-Erlebniswelt mit Vorträgen, Filmen, Ausstellungsständen und Hobbyevents. Auch die Medaillen werden im Herzen der Stadt überreicht.

Fest steht des Weiteren, dass es in Innsbruck bereits 2017 weltmeisterlich zur Sache geht. Dann, wenn das neue Kletterzentrum vom 30. August bis 10. September mit der Jugend- und Junioren-WM seine Feuertaufe erlebt.