Von Tobias Waidhofer

Salzburg — Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn der HCI-Mannschaftsbus über den Walserberg fährt, gibt's nichts zu holen. Seit der EBEL-Rückkehr (2012) gewann man noch nie bei den Bullen. Der letzte Sieg gelang den Innsbruckern am 7. Oktober 2008 nach Verlängerung, der letzte „Dreier" liegt überhaupt mehr als elf Jahre zurück (11. März 2005). Am Sonntag waren die Tiroler ganz knapp dran ...

Dabei hatte der Tag mit einer Hiobsbotschaft begonnen: Erst bei der Anreise erfuhr Coach Rob Pallin, dass Jason DeSanti­s aufgrund eines Stockstichs gegen Villach nachträglich gesperrt wurde. Viel langsamer können die Mühlen der Bürokratie gar nicht mahlen. Damit konnten die Haie nur mit sechs Verteidigern auflaufen — Mario Ebner rückte nach.

Trotzdem erwischten die Tiroler einen Blitzstart: Nach 90 Sekunden bediente Lubomir Stach Kollege Austin Smith mit einem Zuckerpass — der US-Amerikaner traf im zweiten Versuch.

Ergebnisse Red Bull Salzburg - HC Innsbruck 4:3 n.V. (1:1, 0:2, 2:0/1:0)

VSV - HCB Südtirol 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

KAC - Dornbirner EC 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Black Wings Linz - Znojmo 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Fehervar - Vienna Capitals 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Olimpija Ljubljana - Graz 99ers 19.15 Uhr

Doch es dauerte im Duell der besten Offensiven der Liga gerade einmal sechs Minuten, bis die Bullen zurückschlugen: Einen Schuss von der blauen Linie fälschte Michael Schiechl unhaltbar zum Ausgleich ab. Und dass die Salzburger im ersten Drittel nicht in Führung gingen, war erstens einem starken Andy Chiodo und zweitens einem noch besseren „Penalty Killing" geschuldet.

Denn die Tiroler mussten im ersten Abschnitt viermal in die Kühlbox. „So nehmen wir uns die Kraft", wusste auch Verteidiger Flo Pedevilla. Allerdings zeigte das Schiedsrichter-Team Heimtendenz. Eine Tatsache, die auch Coach Pallin schäumen ließ.

Das zweite Drittel begann mit überlegenen Salzburgern. Aber die Haie sind inzwischen so stark, dass sie auch aus dem Nichts Chancen kreieren können: wie nach einem Lammers-Pass auf Mario Huber (29.). Und plötzlich kassierten auch die Salzburger Strafen — im dritten Innsbrucker Überzahlspiel knallte Hunter Bishop die Scheibe ins Netz — 2:1 für den HCI (30.). Und die Innsbrucker legten ein „Sensations-Tor" nach: Aus fast unmöglichem Winkel zimmerte Andrew Clark die Scheibe unter die Latte (39.). „What a shot — was für ein Schuss", konnt­e es auch der von ServusTV verkabelte Austin Smith kaum fassen. Und fast hätte mit Daniel Jakubitzka dann noch ein Tiroler Bulle getroffen.

Die Salzburger versuchten im Schlussdrittel so einiges, lange war aber kein Kraut gegen die Tiroler gewachsen — bis Olson in Überzahl der Anschlusstreffer gelang (52.). Und es kam, wie es kommen musste: 45 Sekunden vor Schluss schoss John Hughes das 3:3. In der Verlängerung trafen die Bullen. Das Tor zählte trotz wilder Proteste der Inns­brucker, da Chiodo die Maske verloren hatte. Die schwarze Serie in Salzburg hält leider an.