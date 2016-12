Von Alex Gruber

Innsbruck — Wenn nichts mehr geht, geht immer was. Oder: Glauben ist alles. Die bittere 1:3-Heimniederlage lädt im Hause von Hypo Tirol vor dem Rückspiel am Sonntag über der deutschen Grenze zu einem Griff in die Schublade der (Binsen-)Weisheiten ein. „Gegen ein Wunder habe ich nichts einzuwenden", lässt sich auch Hypo-Manager Hannes Kronthaler nach längerem Zureden zu einer kurzen Träumerei animieren. Dem Grundsatz und James-Bond-Filmtitel „Sag niemals nie" stimmt er schon mit mehr Überzeugung zu. Im Wissen, dass eine verdammt schwere Nummer auf sein Team wartet: „Wenn sie so spielen wie in Innsbruck, wird's ganz, ganz schwer. Unmöglich ist nichts."

Genau gesagt braucht der deutsche Serienmeister aus Friedrichshafen einen schwarzen Tag, nicht nur ein kurzes sportliches Tief wie im zweiten Satz in Innsbruck. Und das Hypo Tirol Volleyballteam muss vieles ein bisschen besser machen. Insbesondere der Außenangriff darf nicht erneut so lahmen wie beim Heimspiel, als Stanislav Masliev (RUS) erst (zu) spät etwas auf Touren kam und Martti Juhkami (EST) wenig bis gar nicht zum Zug kam. Die Klasse der Deutschen um Aufspieler Simon Tischer ist ohnehin unbestritten. Die Hoffnung, dass die „Häfler" Hypo auf die leichte Schulter nehmen, räumte auch der belgische Starcoach Vital Heynen aus: „Das wird kein Spaziergang." Die deutsche Mentalität, so Kronthaler, lasse ohnehin nicht auf Unkonzentriertheiten schließen.

Österreichs Meister — der Mittelblock um Dougi da Silva und Pedro Frances agierte beim Heimspiel stark — muss heute im Kollektiv sofort den Schalter und auch die Überzeugung finden, ein Klasseteam wie den VFB Friedrichshafen in die Schranken weisen zu können. Es braucht einen 3:0- oder 3:1-Sieg, um einen Golden Set — einen goldenen Entscheidungssatz — zu erzwingen. Gut 200 Fans sind mit von der Partie, um Hypo „zum Wunder vom Bodensee" zu treiben. Es schaut nach einer „Mission impossible" aus.