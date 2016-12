Schwaz — Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So lässt sich das 26:26 (13:12)-Remis von Sparkasse Schwaz Handball Tirol gegen Aufsteiger Ferlach zusammenfassen. Zumindest gab es nach zuletzt zwei Niederlagen in der Handball Liga Austria (HLA) wieder ein kleines Erfolgserlebnis und den Schritt heraus aus dem November-Tief. Mit einem Punkt verteidigten die Tiroler Rang zwei in der Tabelle — Leader HC Hard ließ am Samstag gegen Bruck jedoch nichts anbrennen (27:19) und liegt drei Zähler in Führung.

Schwaz-Trainer Raul Alonso muss wohl an einigen Schrauben drehen, um den stotternden Handball-Motor wieder in Schwung zu bekommen: „Wir können definitiv nicht zufrieden sein. Es hat zu viel gefehlt, wir wissen, dass wir mehr können", bekrittelte er und sah in der Deckung Aufholbedarf: „Wir hatten ihre Rückraumwerfer selten im Griff. Unsere Fehlerquote war zu hoch, wir haben uns das Leben selbst schwergemacht."

Goalie Aliaksei Kishov gab nach seinem Bändereinriss im Knöchel ein Comeback bis zur Halbzeit — in Top-Form ist der Weißrusse aber noch nicht. Heraus stach diesmal nur Kapitän Alexander Wanitschek als Topscorer (8 Tore). Die nächste Chance, das „kleine Wellental" zu beenden, gibt es bereits am Dienstag — gegen niemand Geringeren als Rekordmeister Bregenz ...

Nichts zu holen gab es am Samstag in der Bundesliga für medalp Innsbruck Handball Tirol. Das 30:32 (14:15) beim UHC Holla­brunn war für das Team von Spielertrainer Minde Andriuska die vierte Liga-Niederlage in Folge. (ben)