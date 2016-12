Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Bestzeiten, Medaillen und Rekorde – die Tiroler Schwimmer räumten bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende in Graz ab (siehe Kasten links). Ausgerechnet einer, der seit Herbst aber nicht mehr für Tirol, sondern für Linz antritt, noch mehr als alle anderen: Der Absamer Bernhard Reitshammer schwamm von Bestzeit zu Bestzeit, holte gleich sechs Staatsmeistertitel, drei davon allein am Sonntagnachmittag – darunter auch jenen über 100 m Kraul mit österreichischem Rekord (48,14 Sekunden). „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft“, freut der 22-Jährige nach seiner bislang erfolgreichsten Staatsmeisterschaft überhaupt. „Scheinbar habe ich die Umstellung gut verkraftet“, weiß Reitshammer, der vor zwei Monaten zum ASV Linz gewechselt war, um in einer 50-m-Halle trainieren zu können. Druck habe er im Vorfeld gespürt, „weil man halt genau hinsieht, was passiert, wenn einer weggeht“, denkt der Lehramtsstudent. Umso erleichterter sei er jetzt. „So kann es weitergehen“, hofft der Neo-Oberösterreicher, der bereits die Langbahn-EM 2017 in Budapest im Visier hat und seit Sonntag neben dem Limit über 200 m Rücken auch jenes über 100 m Kraul anpeilt: „Mal schauen, aber nach diesem Wochenende glaube ich, dass alles möglich ist.“

Tirols Bilanz hätte mit Reitshammers Goldenen zwar mehr gestrahlt, glänzt aber auch so – vor allem jugendlich, alle Medaillengewinner sind bis auf Andreas Senn (22) noch keine 20 Jahre alt: Lena Opatril und Xaver Gschwentner (trainiert in Mödling) holten sich mit Tiroler Rekorden Einzel-Titel. Österreichische Nachwuchsrekorde lieferten Robin Grünberger (50 m Kraul) und Simon Bucher (100 m Rücken). „Stark“, lobt auch Reitshammer in Linz.