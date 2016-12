Bregenz – Wirklich gut gespielt haben die Handballer des Teams von Sparkasse Schwaz Handball Tirol rund um ihren Trainer Raul Alonso auch in den letzten Wochen nicht. Aus den letzten drei HLA-Spielen hatte es für den Tabellenzweiten nur einen Punkt gegeben. Gestern lief es in Bregenz noch ein bisschen schlechter. Und zwar vom Start an, Am Ende siegten die „Gsis“ mit 34:27 (21:13). Irgendwie war spürbar, dass diese Partie für Bregenz schon eine Art Endspiel war, um die Chance aufs Obere Playoff noch am Leben zu erhalten. Da wurde aufopfernder gekämpft, um letztendlich gegen die Tiroler auch das Glück auf die Seiten des bislang so enttäuschenden Titelfavoriten zu zwingen.

Wenn es bei den Tirolern so etwas wie einen Spieler in Hochform gab, dann war das der zehnfache Torschütze Hleb Harbuz. (APA)