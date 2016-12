Von Tobias Waidhofer

Schwaz – Nachdem Sparkasse Schwaz Handball Tirol in den ersten zehn Saisonspielen nur ein einziges Mal als Verlierer vom Platz gegangen war, hat sich der „Lauf“ zuletzt in Luft aufgelöst. Denn in den vier vergangenen HLA-Partien setzte es drei Niederlagen (Linz, West Wien, Bregenz/alle auswärts) bei nur einem Heim-Remis (Ferlach).

Aber von einer Krise will man im Lager der Tiroler nichts wissen. „Es gibt keinen Grund, unruhig zu werden“, strahlt Trainer Raúl Alonso jene Souveränität aus, die er auch von seinem Team sehen will. In dem Wissen, dass „Handball eine komplexe Sportart“ sei und es „viele Faktoren für den Erfolg“ gebe. „Wir brauchen wieder den Glauben an unsere eigene Stärke. Das muss in den Vordergrund rücken.“ Und dafür bleibt jetzt ein bisschen Zeit – das nächste Match wartet nämlich erst am 3. Dezember. Gegner wird dann Schlusslicht Bruck sein.

Dann sollte auch Goalie Aliaksei Kishov wieder bei hundert Prozent sein. Bei der jüngsten 27:34-Niederlage in Bregenz war das ja nicht der Fall gewesen. „Auch das hat uns in diesem schweren Auswärtsspiel nicht in die Karten gespielt“, wusste Alonso.

In der Tabelle liegen die Tiroler weiter auf Platz zwei. Am Wochenende (die Schwazer sind spielfrei) könnte sich das aber wieder ändern. Trotzdem ist der Handball-Tirol-Trainer überzeugt: „Wir werden unsere Ziele erreichen.“ Sein Wort in Gottes Ohr.