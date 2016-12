Innsbruck – Nach sechs Punkten binnen nicht einmal 24 Stunden durften die Spieler des Hypo Tirol Volleyballteams gestern positive Bilanz ziehen. Dem 3:0-Erfolg über Salzburg am Samstag in der Austrian Volley League ließen die Innsbrucker gestern ein 3:1 (21, 13, -25, 14) gegen Am­stetten folgen. „Mit der Leistung bin ich nicht zufrieden, vor allem im dritten Satz haben wir nachgelassen und für den Gegner gespielt. So was darf uns nicht passieren, weil wir wissen, dass alle unsere Gegner immer höchst motiviert gegen uns antreten“, meinte Headcoach Daniel Gavan nach dem Heimsieg gegen den Tabellen-Vierten. Dennoch sei mit drei Punkten das Ziel erreicht worden. Top-Scorer der Gastgeber war Renee Teppan mit 25 Punkten.

Nach dem Aus in der Champions League zeigten sich die Innsbrucker in Hochform. Und die gilt es nun bis zum Top-Duell gegen Tabellenführer und Vizemeister Aich/Dob am Donnerstag in Bleiburg zu konservieren. (TT)