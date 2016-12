Von Roman Stelzl

Kranj – Keine fünf Minuten nach seinem Weltcup-Einsatz wollte der TV-Moderator gestern von Jakob Schubert wissen, ob er müde sei – er sehe so aus. „Mann, ich bin nicht müde!“, entgegnete der Innsbrucker. „Ich bin gerade einmal zehn Griffe weit geklettert.“ Dann lächelte er. Weniger nach Spaß klang die Erklärung, die Österreichs bester Vorstiegs-Kletterer seinem frühen Aus folgen ließ. „In der Halle ist es sehr heiß, die Griffe und Hände waren deshalb rutschig. Die Routenbauer haben leider etwas falsch gemacht, das ist schade“, ergänzte der 25-Jährige.

Das „falsch gemacht“ sah so aus: Etwa in der Hälfte der Wand wartete ein Griff, den viele „auf Reibung“ nehmen wollten. Insgesamt sechs der acht Finalisten scheiterten daran. Einzig der deutsche Tagessieger Sebastian Halenke kam über diese Hürde. Und Domen Skofic, der Slowene, dem Schubert an diesem Finalwochenende in Kranj (SLO) den Gesamtweltcup im Vorstieg streitig machen wollte. Aber dieser Traum war geplatzt, ehe der 22-jährige Skofic überhaupt an der Wand war. Die Sensation sollte keine werden – und Schubert als Tagesdritter Rang zwei im Gesamtweltcup belegen.

Der Ärger war gering. Sowohl wegen der Bedingungen in der Halle als auch wegen Rang zwei. „Ich freue mich, dass ich am Ende Rang zwei belegt habe – sowohl im Gesamtweltcup der Kombination (Vorstieg, Bouldern, Speed, Anm.) als auch im Vorstiegs-Weltcup“, sagte Schubert. „Der Sieg wäre heute sicher möglich gewesen. Aber ich kann mit dieser Saison sehr zufrieden sein. Denn als Zweiter muss ich mich nicht verstecken.“

Und die Statistik gibt ihm Recht: Neun seiner elf internationalen Einsätze in diesem Jahr beendete der zweifache Vorstiegs-Gesamtweltcupsieger unter den besten acht. Sechs davon sogar auf dem Podium, darunter der große Höhepunkt der Saison: Silber bei der WM in Paris (FRA). Die Konstanz spricht für sich. Am Ende wurde nicht mehr nach verpassten Chancen gewühlt (so wie in Imst, Villars, Briançon) – und das, obwohl es wie schon 2015 nicht mit einem Einzel-Sieg klappen wollte. „Ich kann froh sein, wie alles gelaufen ist“, so Schubert.

Im Falle Kranj war das sogar geteilte Freude: Schuberts jüngere Schwester zeigte groß auf, kletterte erstmals ins Finale und belegte am Ende den fünften Rang. „Es ist extrem beindruckend, wie Hannah hier geklettert ist. Das hat sie sich wirklich verdient“, sagte der stolze große Bruder, der 2017 das Bouldern dem Vorstiegs-Klettern vorziehen will.

Und gemeinsam mit Schwester Hannah und den Kollegen ließ Schubert dann am Abend die Saison ausklingen. Ob’s spät wurde? Das sei dahingestellt. Nur so viel: Die Rückfahrt war auf jeden Fall erst für heute angesetzt ...