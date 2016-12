In Minute 53 lag die Sensation in der Wiener Hollgasse nach dem 22:21-Führungstreffer durch Josef Steiger für Sparkasse Schwaz Handball Tirol noch zum Greifen nahe. Aber nach 60 Minuten verließen die Spieler von Coach Raul Alonso am Dienstag mit hängenden Köpfen das Parkett. Aufopferungsvoll gekämpft, aber nichts Zählbares kam raus: Die Tiroler mussten sich im Schlager der Handball Liga Austria gegen Fivers Margareten mit 23:25 (10:13) geschlagen geben und ließen damit zwei wichtige Punkte im Kampf um das obere Play-off liegen. Anton Prakapenia (6 Tore) und Damir Djukic (5) waren die besten Tiroler — aber gegen Vitas Ziura und Co. war kein Kraut gewachsen. Die Schwazer sind weiter Dritter, die Fivers vorerst neuer Tabellenführer. (TT)