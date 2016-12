Von Roman Stelzl

Innsbruck – Der Ehrgeiz hat Naturbahnrodler Thomas Kammerlander fest im Griff. Rang drei im Gesamtweltcup 2015/16? Eine Enttäuschung – gemessen an den Erwartungen, die der 26-jährige Ötztaler seit Jahren an sich selbst stellt. „Ich will den Gesamtweltcup gewinnen. Das ist mein großes Ziel. Das ist es schon seit Jahren und das wird es auch so lange bleiben, bis ich das erreicht habe“, erzählt Kammerlander vor dem Saisonauftakt im Tiroler Kühtai. Selbst der Europameistertitel 2016 im Einsitzer scheint im Schatten der großen Ambitionen ein wenig an Glanz zu verlieren.

Zwischen Wunsch und Realität liegen sieben Weltcup-Stationen, die erste davon ist im Parallel-Format ab heute (Training) zu absolvieren. Zu wenig Rennen, um sich einen Fehler zu leisten. „Lassen Sie es mich auf den Punkt bringen“, sagt Kammerlander und blickt ernst auf. „Bei sieben Wettkämpfen darf ich mir bei keinem Einzelnen einen Fehler leisten. Wenn ich hier im Kühtai einen Fehler mache, dann war es das. Dann ist alles gelaufen.“

Ausreißer darf es beim Spenglermeister also keine geben. Und dass Kammerlander auf der Eisbahn konstant ist, bewies er in der Vorsaison mit fünf Podestplätzen aus sechs Bewerben. So kann es weitergehen, zumal die Vorbereitung dank des kurzen Wintereinbruchs und der tiefen Temperaturen optimal war.

Im Sommer standen bei dem Hobby-Alpinisten wie gewohnt die Hochtouren auf dem Programm – Höhepunkt war der Dom (4545 Meter) in der Schweiz, den er gemeinsam mit Teamkollegen Florian Glatzl bestieg. Der 23-jährige Wipptaler zählt neben Kammerlander zu den größten Aktien im heimischen Kader. „Ich bin gut drauf, die Vorbereitung war sehr gut“, sagte Glatzl, der sich gemeinsam mit Kammerlander 2017 auch auf den Mont Blanc wagen will.

Davor soll es aber sportliche Höhenflüge auf der eisigen Strecke im Kühtai geben. Am Sonntag (Vorläufe ab 11.15 Uhr) steigt der Einsitzer, morgen (Qualifikation ab 10.30 Uhr) sind die Doppelsitzer an der Reihe, bei denen das Tiroler Duo Christoph Regensburger und Dominik Holzknecht im Vorjahr den zweiten Rang belegt haben, hinter Patrick Pigneter und Florian Clara. Die beiden Südtiroler waren letzte Saison das Maß aller Dinge: Sie gewannen alle Doppelsitzer-Rennen, im Einzelweltcup siegte Pigneter vor Clara. Dem Duo soll der Kampf angesagt werden.