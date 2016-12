Von Alois Moser

Innsbruck – In der Sky Alps Hockey League gab es für die Kitzbüheler Adler zuletzt nur selten Grund zum Jubeln. Und auch beim Gastspiel bei Bregenzerwald mussten sich die Gamsstädter nach hartem Kampf geschlagen geben: 6:4 gewannen die Vorarlberger.

Zeit für Vizepräsident Michael Widmoser, nach 20 Spielen in der neuen Liga (sieben Siege) und Platz zwölf eine erste Bilanz zu ziehen: „Wir haben gewusst, dass es schwer werden wird.“ Im kleinen Kader der Adler („kleiner Verein, kleiner Kader“) macht sich jeder Ausfall schmerzlich bemerkbar: „Die Verletzungssorgen ziehen sich bei uns schon durch die ganze Saison.“ Nach der Rückkehr des lange mit einer Schulterverletzung ausgefallenen Peter Lenes müssen die Kitzbüheler derzeit auf Tommi Laine (FIN) verzichten. Aufgrund der Personalmisere soll auch die Kooperation mit dem HCI ausgebaut werden: „Mal schauen, was in diese Richtung möglich ist.“ Ein anderer Weg wäre der Aufbau der eigenen Jugend, die im Farmteam in der Landesliga spielt (zuletzt 2:10 gegen Weerberg): „Dass unsere Jungen in der Zweier Spielpraxis sammeln können, ist das Wichtigste. Der spielerische Erfolg kommt erst an zweiter Stelle.“

Ziel sei für die Adler nach wie vor das Play-off, auch wenn Widmoser bewusst ist: „Das wird richtig schwer.“

Trotz der schwierigen Gegner und der teilweise problematischen Ansetzung von Heimspielen („Unter der Woche haben eben weniger Zuschauer Zeit als am Wochenende“) gehören die Adler aber in die AHL, wenn es nach Widmoser geht: „Die Liga ist richtig toll.“