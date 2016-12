Von Benjamin Kiechl

Mandarfen – Abschwingen, die Zähne zusammenbeißen, durchatmen. So wie Robin Cuche, der Neffe von Kitzbühel-Rekordsieger Didier Cuche, gehen auf der Piste Brunnenkogel am Pitztaler Gletscher derzeit viele Behindertensportler an ihre Grenzen. „Es sind meine ersten Rennen nach meinem Kreuzbandriss“, sagt der 18-jährige Schweizer, der von Geburt an halbseitig gelähmt ist (Hemiplegie). Das Knie sei „noch nicht bei 100 Prozent“, zudem zucke die Schulter, aber nach über einem Jahr Zwangspause ist Cuche froh, wieder dabei zu sein.

Der Europacup der Behindertenskisportler macht bereits zum 19. Mal im Pitztal Station und ist traditionell einer der ersten Bewerbe der Saison in den drei Klassen Stehend, Sitzend und Blind. Die meisten der Sportler kennen sich, das Rennen wirkt wie ein großes Familientreffen, bei dem auch kleine Sticheleien Platz finden. „Die Rivalität mit den Österreichern ist da“, gesteht Andrea Rothfuß (GER), die bei den Paralympics 2014 mit Slalom-Gold ihre Sternstunde hatte.

Die große Unbekannte auf über 3000 Metern Höhe ist jedoch die junge Garde aus Fernost. Von den rund 130 Startern aus 31 Nationen schnuppern Dutzende aus China und Korea erstmals Rennluft – und haben die großen Ziele Paralympics 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking vor Augen. „Ich sehe das als eine Bereicherung“, sagt Rothfuß mit Blick auf die Chinesen, die neben ihr im Ziel abschwingen.

Einer der chinesischen Trainer, der Shawn Ford genannt werden will, lässt seine Jungs am Start akkurat aufgefädelt fürs Foto posieren. Disziplin werde bei ihm großgeschrieben, er müsse aus 1000 Sportlern die besten für die Paralympics ausfindig machen. Die Skier sind teils „made in China“, teils ausgeliehen. Auf der Ergebnistafel, die am Gletscher wie in alten Zeiten noch per Hand beschrieben wird, sind die Chinesen noch nicht ganz vorne zu finden.

Mit ihrem Comeback nach einjähriger Verletzungspause ist ÖSV-Leistungsträgerin Claudia Lösch wieder heiß aufs Siegen. „Ich freue mich, dass ich so viele bekannte Gesichter wiedersehe“, sagt die 28-Jährige, die das 21-köpfige ÖSV-Team anführt. So wie der Söller Roman Rabl bei den Herren zählt Lösch bei den Damen zu den weltbesten Monoskifahrern.

Für den Saisonstart scheint der Pitztaler Gletscher der ideale Ort. „Wir freuen uns, dass das Pitztal jedes Jahr aufs Neue Austragungsort solcher herausragenden sportlichen Höchstleistungen sein darf“, sagt Gletscherbahn-Geschäftsführer Gerhard Gstettner, bevor der Ski-Zirkus ein paar Berge weiterzieht: Im Kühtai geht schließlich ab Donnerstag der Weltcup der Behindertensportler über die Piste. „Da werde ich wieder angreifen!“, sagt Cuche-Neffe Robin selbstbewusst.