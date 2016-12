Villach – Villach ist in Österreich für zweierlei bekannt: Eishockey – und Fasching. Dass den Innsbrucker Haien beim Auswärtsspiel in Villach das Lachen verging, dafür sorgte die 2:3-Niederlage in der Erste Bank Eishockey Liga gegen den Villacher SV.

Galavorstellungen in Serie, ein 7:0 über Meister Salzburg – und trotzdem kriselte es bei den Innsbrucker Haien zuletzt. Drei Niederlagen in Serie sorgten dafür, dass das Auswärtsmatch bei den blaugewandeten Verfolgern aus Villach eine gehörige Brisanz erhielt.

Obwohl es tabellarisch ein Sechs-Punkte-Spiel war, agierten beide Mannschaften in der Villacher Stadthalle zu Beginn eher abwartend. Hatte man vonseiten des HCI gehofft, „die kleinen Dinge“ wieder für sich entscheiden zu können, kam es stattdessen knüppeldick: Erst musste Philipp Lindner nach einem Crash in die Bande vom Eis. Dann legten die Adler plötzlich richtig los: Einem Konter, den Mühlstein (13.) zur Führung abschloss, ließen die Hausherren nur 20 Sekunden später das 2:0 (Labrecque) folgen. Doch damit nicht genug: Weder die Haie-Defensive noch der Videobeweis konnten das 0:3 durch Petrik nach nur 16 Minuten verhindern. Drei Gegentore in nur vier Minuten – HCI-Goalie Andy Chiodo war nicht zu beneiden. Sein Gegenüber Olivier Roy zeigte dagegen mehrere starke Saves, so dass den Haien der wichtige Anschlusstreffer vorerst verwehrt blieb. Und das bei einem Schussverhältnis von 15:5 – für die Gäste.

In einer ähnlichen Tonart ging es im zweiten Drittel weiter: Die Haie bemüht, die Adler gefährlicher. Bezeichnend: Die erste Strafe des Spiels gab es erst nach fast 30 Minuten – für den VSV. Die Innsbrucker rannten an, scheiterten aber trotz einiger toller Chancen wiederholt an Roy.

Nach einem torlosen Mitteldrittel wurde es dann in Villach sogar noch einmal spannend: Die Schlussoffensive der Haie brachte endlich Zählbares (Lammers, 53., Clark, 59.) – allein der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

Die vierte Pleite für die Haie in Serie: Nun gilt es ausgerechnet gegen Leader Vienna, den Negativlauf zu stoppen – um nicht um den Fasching herum schon in den unfreiwilligen Ferien zu sein. Villach und Znojmo (3:2 gegen Linz) sind nun bis auf drei Punkte an den Innsbruckern dran. (a.m.)