Von Alex Gruber

Innsbruck — Bei den Haien würde derzeit das Prinzip der lohnenden Pause greifen. Um sich mental wie körperlich zu erholen und neu aufstellen zu können. Die Erste Bank Eishockey Liga ist aber gnadenlos, allein fünf Spiele warten noch im Dezember. Und von zwölf Punkten Vorsprung auf Rang sieben sind gerade noch zwei übrig. Zwischen dem HCI (5./50 Punkte), Znojmo (6./49), KAC (7./48) und Villach (8./47) ist ein Kampf um zwei Play-off-Plätze entbrannt, der bis zum Ende des Grunddurchgangs dauern kann.

Um nicht weiter durchgereicht zu werden, müssen die Haie schleunigst wieder Punkte einfahren. Das fiel zuletzt denkbar schwer, weil sich das Hoch vertschüsst hat. Ein paar Detailüberlegungen:

Offensiv-Reihen: Klar muss der Trainer, wenn's nicht läuft, einen Impuls setzen. Die ersten beiden Angriffsreihen (Bishop-Spurgeon-Lammers sowie Smith-Lamoureux-Clark) haben über Wochen aber so gut funktioniert, dass sich die Frage stellt, ob es jetzt sinnvoll ist, sie auseinanderzureißen. Beim 1:4 gegen die Vienna Capitals kehrte Headcoach Rob Pallin im letzten Drittel wieder zur bewährten Formation zurück. Was macht er heute in Linz?

Defensiv-Verbund: Seit Wochen prasselt auf Goalie Andy Chiodo, der bislang eine schwere Saison hat, Kritik herab, die sich aber auch an seine Vorderleute richten muss. Die Nachdenkpause, die Verteidiger Daniel Mitterdorfer (solide gegen Wien) beim Villach-Match bekam, war ein Zeichen, auch andere Fragen keimen auf: Ein Saringer bewies z. B. bei seinen Kurzeinsätzen gegen Wien durchaus Format. Womit man bei Punkt drei wäre...

Kadertiefe: In Summe sind viele Teams in der Breite besser aufgestellt. Entlastung — sofern ihnen von der Trainerbank aus Eiszeit gewährt wird — muss aus den hinteren Reihen kommen. Sonst geht den Haien wie in vielen Jahren zuvor vielleicht wieder im Finish des Grunddurchgangs die Luft aus. Noch ist man Fünfter, Jason DeSantis (Schuss auf den Knöchel) ist heute fraglich.

Heute: Laibach — KAC (18.15 Uhr), Linz — HCI, Fehevar — Znojmo, Villach — Salzburg, Dornbirn — Vienna (alle 19.15), Graz — Bozen (19.30).