Von Peter Nindler und Florian Madl

Innsbruck – Transparenz ist der Schlüsselbegriff von Sport­referent LHStv. Josef Geisler (VP). Förderungen an den Innsbrucker Fußballklub waren für das Land Tirol stets eine Gratwanderung, weil der Verein Profis, Amateure, Damen und Nachwuchs unter einem Dach vereinigt hat. Und da vermischte sich einiges. Mit der Einbringungsbilanz von 31. Dezember 2015 hat Wacker den „Teilbetrieb Profimannschaft“ rückwirkend in die FC Wacker Innsbruck GmbH eingebracht. Die tatsächliche Übergabe des Betriebs erfolgte Ende Juni. Amateure und Profis bilanzieren jetzt finanziell getrennt, wobei die Gesellschaft zu 100 Prozent dem Verein gehört.

Laut der gestern veröffentlichten Bilanz des Kreditschutzverbandes 1870 hat der Verein die Saison 2015/2016 mit einem Plus von 4000 Euro abgeschlossen. Im Gegensatz dazu weist Aufsteiger Wattens für die letzte Regionalligasaison ein Minus von 176.000 Euro auf. Anders sieht es bei der Bilanz der Wacker GmbH aus. Am Ende des Wirtschaftsjahres vom 30. Juni 2016 stehen Verbindlichkeiten von 412.256 Euro. Die Kapitalrücklagen betragen 365.000 Euro, das Eigenkapital 165.000 Euro. In wenigen Tagen wird die Halbjahresbilanz und laut Geschäftsführer Alfred Hörtnagl damit auch ein „Forecast“ (Prognose) erstellt. „Das ist wichtig für die Lizenz, denn wir sind bemüht zu reüssieren.“

Ebenfalls klar Schiff hat das Land mit seinen Förderungen und neuen Verträgen mit Wacker gemacht. Die Subventionen für „Vereine und Verbände“ wurden neu aufgestellt, für Fußballprojekte in Tirol gibt es ab 2017 mit 590.000 Euro einen eigenen Budgetposten. Vereine und Verbände bekommen 568.500 Euro, die Fußball-Akademie 285.000 Euro. Aus all den Töpfen erhält die Profiabteilung bzw. die Wacker GmbH die höchstzulässige Beihilfe von 60.000 Euro. Auf das Konto des „Amateur“-Vereins werden 180.000 Euro und für das Nachwuchsprojekt „Profiles – Going for Goals“, das ursprünglich gemeinsam mit Wattens geplant war, 250.000 Euro überwiesen. Aktuell nehmen acht Wacker- und acht Akademie-Spieler daran teil.

Sportreferent Josef Geisler spricht von einer „klaren und transparenten Regelung“. In der Vergangenheit erfolgten stets nachträgliche Budgetmittelumschichtungen. „Der Landtag hat diesen Rahmen jetzt abgesegnet. Das bedeutet gleichzeitig für Wacker Innsbruck eine ziffernmäßig festgelegte Summe. Mehr gibt es vom Land nicht.“ In der Vergangenheit hatten die Vereinsverantwortlichen vornehmlich an die Tür der (Landes-)Politik geklopft. Allein durch die Ausgliederung der Profiabteilung ist das ohnehin nicht mehr möglich.

Für Wattens wurde auch ein Rahmen abgesteckt: Mit 150.000 Euro wird der Verein unterstützt, 50.000 Euro kommen als Infrastrukturbeitrag hinzu. Noch tanzt das Land, was die Subventionen betrifft, mit Wacker und Wattens auf zwei Hochzeiten. Doch Josef Geisler untermauert einmal mehr, dass er sich Schritte in Richtung einer Kooperation wünscht. „Das Gemeinsame muss im Spitzenfußball im Vordergrund stehen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber es sollte eine Perspektive sein.“