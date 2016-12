Valencia –„Gewaltig, lässig, beeindruckend, eine andere Fußballwelt“, meldete sich Thomas Silberger gestern aus Valencia. Beim spanischen Traditionsklub absolviert der Wattens-Trainer seine „Auslands-Hospitation“ im Rahmen der UEFA-Pro-Lizenz. Mittendrin statt nur dabei war der „Silbi“ bei Trainingseinheiten und Pressekonferenzen, wurde in das „Innenleben“ und die Philosophie des FC Valencia eingeweiht und hatte auch die Möglichkeit, sich lange mit Trainer Cesare Prandelli zu unterhalten. Der Italiener, von 2010 bis 2014 Teamchef der Squadra Azzurra, ist seit 1. Oktober im Amt, um den FC Valencia – zurzeit Tabellen-17. – aus dem Abstiegsstrudel herauszuziehen.

„Alle waren sehr zuvorkommend, mir wurde alles gezeigt. Eine tolle Woche, die mir viel gebracht hat“, so Silberberger, der heute im Mestalla-Stadion das Cupsiel gegen Leganes sieht und dann morgen wieder nach Tirol zurückkehrt.

Von den Trainingsinhalten sah sich der Tiroler bestätigt: „Wir trainieren das Gleiche. Nur Intensität, Qualität und Schnelligkeit ist natürlich eine andere.“ Der Druck auf Trainer und Sportdirektor sei ein großer: „Nach der 2:3-Niederlage bei Real Sociedad mussten sich beide beim milliardenschweren Klubeigner Peter Lim rechtfertigen. Und zwar in dessen Büro in Singapur. Dann ging’s wieder zurück nach Spanien.“ Ins Schwärmen gerät Silberberger bei der Valencia-Akademie: „180.000 Quadratmeter, 140 Mitarbeiter, von der U7 bis zur U19, acht Millionen Euro werden pro Jahr investiert. In den letzten 20 Jahren wurde ein Transfererlös von 230 Millionen erzielt. So gesehen geht die Rechnung auf.“

Wird die Rückkehr nach Tirol nicht irgendwie ein Fußball-Schock? „Nein, im Gegenteil. Für mich ist es ein Ansporn, noch mehr Gas zu geben und aus unseren Möglichkeiten das Beste zu machen.“ (w.m.)