Von Daniel Suckert

Kitzbühel — „Du fährst jetzt zur Rallye Dakar. Lässig, oder?", wurde Österreichs Dakar-Beitrag, Matthias Walkner, kurz vor seiner Abreise nach Südamerika gefühlte 100 Mal am Tag gefragt. „Die Eindrücke, die du sammelst, sind unbeschreiblich. Aber die Dakar an sich ist nicht lässig. Jeden Tag um drei Uhr aufstehen, zehn Stunden durchs Gelände rasen und nichts dabei essen. Lässig klingt anders." Vor allem, wenn er an das vorige Jahr zurückdenkt.

Ein übersehenes Loch, und schon war es im Vorjahr geschehen: Der Salzburger stürzte und erlitt einen Oberschenkelbruch bei seinem zweiten Antritt. Noch einmal ein Jahr zuvor musste er mit einer Lebensmittelvergiftung aufgeben.

Der schwere Sturz und 26 Wochen Reha haben Walkner verändert. „Ich bin nicht mehr derselbe. Der Unfall hat mein Leben verändert", erklärte der 30-Jährige vor seiner Abreise. „Meine Risikobereitschaft ist nun eine andere."

Ähnlich wie es der Tiroler Formel-1-Pilot Gerhard Berger einmal nach seinem Feuerunfall in Imola (1989) beschrieben hatte. Es sind Ereignisse, die die Sichtweise auf den PS-Sport verändern. Und auch auf das Leben an sich. Walkner: „Es klingt komisch, aber vor dem Unfall hatte ich das Gefühl, unzerstörbar zu sein. Dann landest du auf dem harten Boden der Tatsachen. Es war die schwerste Verletzung meiner gesamten Karriere."

Die lange Zeit in der Klinik und im Rehazentrum änderten vieles und beeinflussten sogar die heurige Vorbereitung auf sein drittes Dakar-Abenteuer. Er sei viel weniger oft auf dem Motorrad gesessen, habe das Augenmerk mehr auf Ausdauer und Höhentraining gelegt. Etliche Skitouren (Kitzsteinhorn) und das Schlafen über einen längeren Zeitraum mit weniger Sauerstoff — Walkner sammelte knapp 250 Trainingsstunden unter diesen extremen Bedingungen.

Mag die Risikobereitschaft etwas weniger geworden sein, so tut sich der KTM-Werks­pilot nun in Sachen Navigation leichter. „Es geht nicht um das Navigieren selbst, sondern um die Geschwindigkeit, bei der du das tust", ging der ehemalige Motocross-Weltmeister ins Detail. „Stell dir vor, du fährst mit 100 km

h durch Innsbruck. Da wirst du auch nicht alle Straßen und Kreuzungen wahrnehmen. Bei 30 km/h sieht das anders aus."

Das berühmte Kribbeln vor dem Start (2. Jänner) spürte Walkner erst nach Weihnachten. Bis dahin blieb nicht viel Zeit zum Grübeln. Abgelenkt vom Trainieren, Planen und Packen. Der Schwerpunkt lag eben auf der Detailarbeit.

Dass er ab dem Startschuss in Paraguay heuer anders an die Sache rangehen werde, stimmt nur teilweise. Vieles werde von der Tagesverfassung abhängen, vieles aber auch von der Situation. Augen zu und durch wird es nicht mehr geben. Walkner: „Bei nicht gut einsehbaren Passagen werde ich sicher etwas mehr vom Gas gehen. Eines ist klar: Am Ende des Tages bin ich nur mir selbst Rechenschaft schuldig!" Sein KTM-Teamkollege und Titelverteidiger Toby Price (AUS) werde der große Gejagte sein. Dahinter gebe es, inklusive ihm selbst, fünf oder sechs Piloten, „die da sein werden, wenn Price einmal auslässt. Aber er ist der Favorit, er hatte ein super Jahr und weiß, wie man die Dakar gewinnt."

Dass der berühmte Tanz auf dem Vulkan mögliche Ängste vor einem erneuten Sturz aufkommen lassen könnte, glaubt der KTM-Fahrer nicht. Zwischendurch plagten ihn mehr Motivationsprobleme. Vor allem in der langen Zeit in der Reha.

Das gehört aber endgültig der Vergangenheit an. „Es ist, wie wenn man einen 8000er besteigt: Der Weg selbst ist nicht angenehm, erst kurz unter dem Gipfel kann man anfangen, zu genießen. Es sind Qualen und geile Momente zugleich."

Für einen möglichen weiteren „Worst Case" hat sich Walkner bei seinem dritten Antritt erstmals persönliche Unterstützung mit an Bord geholt. Sein ehemaliger Mechaniker und Freund Thomas wird ihn begleiten. „Das ist wichtig für mich. So weiß ich, dass jemand da ist, der sich im Notfall ein Leih­auto nimmt und mir hilft", begründete Walkner.

Was die Zielsetzung betrifft, gab sich der Salzburger zurückhaltend. Er wolle nicht vom Sieg, sondern vom Podium sprechen. Und hauptsächlich ginge es erst einmal darum, „die Rallye zu beenden". Top vorbereitet ist er in jedem Fall. Doch das war der 30-Jährige auch zuvor. Vielleicht hat Göttin Fortuna zur rechten Zeit ein Einsehen.