Von Benjamin Kiechl

Innsbruck, Schwaz – Ein kurzer Pfiff ertönt in der Sporthalle Hötting West in Innsbruck und schon kommen die Kinder herbeigelaufen. Nina Samwald hat ihre Mannschaft gut im Griff, den Handball sowieso. So wie jeden Dienstagabend trainiert die U 12 des Innsbrucker Handballnachwuchs. Doch diesmal ist es kein Training wie jedes andere: „Wir machen ein Weihnachtstraining“, sagt Trainerin Samwald und erntet ein freudiges „Jaaa!“ von ihren Knirpsen.

Als „Belohnung“ gibt es aber kein Spiel, sondern frei wählbare Übungseinheiten in den Bereichen Kraft-, Sprung und Sprinttraining. „Dann üben wir die Manndeckung, das war bei unserem letzten Turnier das Problem“, sagt Samwald und die Kinder hören ihr gebannt zu, als lese sie ein Märchenbuch vor. „Es sind viele brave Kinder dabei“, bestätigt die Hallerin, die bei den Kids die Lust am Handball schon in Kindergärten und vor allem in Innsbrucker Volksschulen (Hötting, Hötting West, Saggen) weckt. „Wir holen die Kinder von unten ab, ich gehe in viele Volksschulen. Unser Ziel ist, dass jedes Kind mit dem Handball in Berührung kommt.“

Die Nachwuchsförderung sei ein wichtiger Pfeiler des Projektes Handball Tirol, betont Sportkoordinator Thomas Lintner. Rund ein Viertel des Budgets fließe in den Nachwuchs, die Zahl der jungen Spieler habe sich in den vergangenen Jahren annähernd verdoppelt. „In Innsbruck haben wir mit Nina Samwald und in Schwaz mit Sebastia Salvat zwei Trainer, die sich voll auf die Nachwuchsarbeit konzentrieren“, sagt Lintner. Auch in Schwaz werde mit Kindergärten und Schulen kooperiert. Im Paulinum gibt es einen Handball-Hort. „Wir wollen die Kinder so früh wie möglich für Handball begeistern. Die Konkurrenz Fußball schläft nicht“, betont Dominik Stecher, Geschäftsstellenleiter von Handball Tirol.

Er verweist darauf, dass sich in jüngster Zeit vieles zum Positiven verändert habe. So sei etwa in Wörgl der Handballverein „revitalisiert“ worden, ein ähnliches Projekt sei in Telfs im Entstehen. Stecher: „Wir wollen auch im Bezirk Kitzbühel und im Oberland den Sport beleben.“ Neben Innsbruck und Schwaz kommt derzeit Absam (Brüder Christian und Florian Staudinger) in der Nachwuchsarbeit eine führende Rolle zu.

Den Weg zu den Herren-Teams in Innsbruck (Bundesliga) und Schwaz (HLA) meistern letztlich nur wenige Spieler, weiß Nachwuchstrainerin Nina Samwald. „Viele hören mit 15 Jahren auf, auch weil der Druck in der Schule zu groß wird.“ Manche aber schaffen den Durchbruch. So wie der Tiroler Nationalspieler Thomas Kandolf (23), der auch einmal klein anfing.