Von Alex Gruber

Innsbruck – „If you make the small things right, the big things happen“ – sprich: „Wenn man die kleinen Dinge richtig macht, wird Großes passieren.“ Dieser Grundsatz begleitet die Innsbrucker Haie in die heutige Partie gegen die Graz 99ers.

Dass sich Headcoach Rob Pallin von Goalie Andy Chiodo eine Steigerung wünscht, ist nichts Neues. Dass man die haarsträubenden Abwehrfehler vor dem Schlussmann abstellen muss, ist ebenfalls von essenzieller Bedeutung. Und dann müssen an vorderster Front „nur“ noch die Stürmer wieder so wie über weite Strecken dieser Saison treffen.

Wie der Turnaround gelingt? „Wir müssen nur ein Spiel gewinnen“, sagt Pallin – im Wissen, wie schwer das gegen die 99ers (man erinnere sich an die 2:9-Niederlage beim letzten Treffen in Graz) am heutigen Abend in der Tiwag-Arena wird. Dass sein Team sechs Spiele in Serie verlieren wird, hat auch der 50-jährige Amerikaner nicht für möglich gehalten: „Wir hätten von diesen sechs drei gewinnen müssen. Aber es ist keine Zeit, traurig zu sein.“

Natürlich wurde der Markt bezüglich eines weiteren Goalies, der Chiodo entlasten kann bzw. in einem gesunden Konkurrenzkampf auch Druck macht, sondiert. Alle gefallenen Namen führten bislang aber zu keinem Ergebnis. „Wir brauchen einen Torhüter, der uns im Spiel hält“, stellt Pallin klar. Gewisse Problemzonen seien ihm schon seit Wochen („Ich sehe, wo wir Hilfe brauchen“) bewusst, die Konkurrenz (z. B. Graz, Fehervar oder Dornbirn) hat in dieser wichtigen Phase der Saison ja bereits nachgerüstet. „Das sind keine verrückten Sachen, das sind normale Sachen im Eishockeygeschäft“, wünscht sich Pallin in personeller Hinsicht auch etwas frischen Wind in der Kabine. Ein verantwortungsbewusster Angreifer würde neben einem weiteren Torhüter auch am Wunschzettel stehen. Unter dem Weihnachtsbaum wird aber kein neuer Crack liegen.

Das Budget im Haifischbecken ist begrenzt. Deswegen muss sich Pallin im alten Kalenderjahr – Verteidiger Kristian Kudroc wurde wohlgemerkt schon frühzeitig gegen Jason DeSantis ausgetauscht – nach der Decke strecken und mit dem auskommen, was man hat: „Wir brauchen jetzt nicht auf den Panikknopf zu drücken. Ich muss den Spielern Vertrauen geben.“ Damit die Sonnenseiten wieder zum Vorschein kommen.

Kapitän Tyler Spurgeon und Austin Smith ließen das gestrige Training leicht kränklich aus, sollen heute aber auflaufen können. „Jeder weiß, dass wir alles brauchen, um dieses wichtige Spiel zu gewinnen. Wir müssen alles Menschenmögliche dafür tun“, unterstreicht der Haie-Coach die Bedeutung des Spiels. Um zurückzukehren an den Anfang: „Ich sehe genug Kämpfer in unserer Kabine. Und zuletzt haben uns auch die kleinen Dinge gefehlt.“

Die Haie wollen den Fans heute nach drei Niederlagen den ersten Heimsieg seit der 7:0-Gala gegen Salzburg schenken. Im Wortlaut von Tirols Freiheitskämpfer Andreas Hofer heißt’s: „Mander ’s isch Zeit.“ Oder wie die Toten Hosen singen: „Steht auf, wenn ihr am Boden seid.“