Von Florian Madl

Innsbruck – Das 131. Jahr seines Bestands könnte für den TK IEV Tiroler Wasserkraft zur Zerreißprobe werden. Eben noch hatte man sich nach sieben Jahren wieder den Tiroler Mannschaftstitel gesichert, da gerieten die Verhandlungen über den geplanten Wechsel des Standorts ins Stocken.

Hintergrund: Der als „Eislaufverein“ gegründete Klub, einer der ältesten Vereine Tirols und zudem Österreichs, hätte von der Reichenauer Straße an den Langen Weg siedeln können, um damit einer Wohnanlage Platz zu machen. Die Rochade stand vor einem möglichen Abschluss, ehe die Generalversammlung diesem Ansinnen eine Abfuhr erteilte. Nun, heißt es, wolle man am bestehenden Mietrecht festhalten. IEV-Präsident Markus Stauder war gestern für keine Stellungnahme dazu erreichbar.

Die Begleitumstände indes ziehen einen tiefen Graben durch den Klub. Die Irritation führte bereits dazu, dass mit Stefan Schöpf (Anlagenwart) und Thomas Schiessling (Sportwart) zwei Vorstandsmitglieder Ende November ihren Rücktritt bekannt gaben, nachdem zuvor schon Jugendreferenten ihren Abschied öffentlich gemacht hatten. Schiessling: „Ich wollte eine außerordentliche Generalversammlung einberufen, um den Mitgliedern den Vorschlag der Stadt zu erläutern.“ Das sei „abgeschmettert worden“. In der Folge sei er zurückgetreten – „nicht freiwillig“. Er halte das Ausschlagen des Deals für „grob fahrlässig“. Die alte Anlage sei in die Jahre gekommen, eine neue (neun Mio. Euro) würde trotz mancher Nachteile allerhand Annehmlichkeiten mit sich bringen: vier Hallenplätze, ein Buffet, eine Tiefgarage und von mancher Seite kritisch beäugte Plätze am Dach. Der Wind könnte dort den Sportbetrieb beeinträchtigen, auch die Lärmbelästigung sei nicht zu unterschätzen. Von der angedachten Fusion mit dem ITC ist keine Rede mehr, der könnte bald mit dem ESV Gespräche führen.

Seitens der Stadt wollte man sich zur Situation nicht äußern. Das sei Vereinssache, meinte Vizebürgermeister Christoph Kaufmann, der gleichzeitig weitere Gesprächsbereitschaft bekundete. Mit der Turnerschaft (von der Radetzkystraße an den Paschbergweg) war man zu einer Lösung gekommen, das erhoffte man sich auch in diesem Fall.