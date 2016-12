Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Weihnachten war für Elias Tollinger dieses Jahr schon am 18. Dezember. Da erhielt der ÖSV-Skispringer die frohe Kunde: „Ich habe erfahren, dass ich dabei bin. Es war für mich wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk“, erzählte der 21-jährige Tiroler. Der Springer des SV Innsbruck-Bergisel ist neben Florian Altenburger und Markus Schiffner einer von drei Tournee-Debütanten im siebenköpfigen ÖSV-Aufgebot und darf bei allen vier Stationen der Vierschanzentournee mitspringen.

„Die Ehre ist riesig“, sagte der Zirler. Und die Freude soll weit über den Tournee-Start am 29. Dezember in Oberstdorf hinaus wirken: „Gänsehautfeeling, man ist hellwach im Kopf. Ich bin jetzt an dem Ort, von dem ich immer geträumt hab­e.“ Mit seinem ersten Sieg im Continentalcup in Kuusamo (FIN), der einen zusätzlichen ÖSV-Quotenplatz für die Tournee bedeutete, stellte Tollinger das Signal selbst auf Grün. „Mit diesem Sieg ist mir endlich aufgegangen, was ich seit eineinhalb Jahren versucht habe durchzuziehen. Umso schöner ist es, dass ich eine konstante Leistung zeigen konnte“, sagte der von Coach Florian Liegl betreute Athlet.

Das Ziel für die Tournee sei, weit zu springen und erstmals Weltcup-Punkte zu sammeln. Auf Weihnachtskekse wolle er aber nicht verzichten. „Meine Freundin Carina hat für mich gebacken. Es kommt drauf an, wann und wie viele ich esse“, sagte der 1,86 Meter große Springer augenzwinkernd.

Für eine erfolgreiche Tournee-Premiere hat Tollinger bereits einen Plan: „Ich werde Andreas Kofler fragen, ob ich sein Zimmerkollege sein darf.“ Von „Kofi“ (Tourneesieger 2009/10), der im Sommer einen Schritt zurück in die Trainingsgruppe 2 machen musste, habe er viel profitiert. „Von seiner Erfahrung und Ruhe, die er ausstrahlt. Wie er sich wieder zurückgekämpft hat und in Engelberg am Stockerl stand. Da können sich viele eine Scheibe abschneiden.“

Tollinger, der im Vorjahr am Bergisel sein Weltcup-Debüt gab (37.), war ein Skisprung-Spätstarter. Mit zwölf Jahren absolvierte er die ersten Sprünge in Natters von einer 20-Meter-Schanze. Zuvor musste er seine Mutter überreden. „Sie war anfangs, als die Magersucht-Problematik bei den Skispringern groß war, nicht so begeistert“, erzählte Tollinger von den Anfängen. Was folgte, war eine Aufholjagd: „Ich habe mich schnell ans Skispringen gewöhnt und rasch ein gutes Gefühl bekommen.“ Unter seinen ersten Trainern waren Wilfried Vettori (Vater von ÖSV-Sportdirektor Ernst Vettori) und Andreas Felder (derzeit ÖSV-Damencoach) in Absam. „Oft genügte ein Anruf, und ich konnte mit ihnen trainieren.“ Im Sommer 2014 maturierte Tollinger im Schigymnasium Stams. Bei der Tournee folgt nun die Skisprung-Reifeprüfung.

ÖSV-Sportdirektor Ernst Vettori hofft auf Zählbares zum Einstand: „Wenn er in Oberstdorf Weltcup-Punkte holen könnte, wäre das ein Riesenerfolg.“ Und welchen Tipp hat der zweimalige Vierschanzentourneesieger (’85/’86, ’86/’87) Vettori für den Debütanten parat? „Jede Station genießen! Die Tournee ist das größte Geschenk, das es im Skispringen gibt.“