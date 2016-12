Innsbruck — Lautes Motorengeheul, wuchtige Baggerschaufeln und Lastwägen im Minutentakt. Wer am Dienstag Ruhe suchend zum Bergisel spazierte, hatte das Gefühl, auf einer Großbaustelle gelandet zu sein. Über den Dächern von Innsbruck herrschte förmlich das große Krabbeln. Seit acht Uhr Früh arbeiteten die fleißigen Helferlein unter Hochdruck und hatten das große Ziel „Vierschanzentournee" stets vor Augen: Beim Berg­iselspringen am 4. Jänner soll die Anlage zu Freudensprüngen animieren.

Den wohl spektakulärsten Arbeitsplatz in Innsbruck hatte der Pistenraupenfahrer, der mit dem 530 PS starken „Leitwolf" den Aufsprunghügel auf- und abheulte. „Um mit der 13 Tonnen schweren Raupe den Schnee an den richtigen Ort zu bringen, braucht man viel Fingerspitzengefühl", erklärte Markus Straninger von der Raupenfirma „Prinoth" mit Produktion in Telfs, die nach Aufträgen bei den Winterspielen in Sotschi und auf der Skiflugschanze Kulm (Stmk.) erstmals mit der Präparierung in Innsbruck betraut wurde.

Routine sind die Vorbereitungen für Bergisel-OK-Chef Alfons Schranz, der seit Jänner 2002 das Zepter schwingt. Trotz der für die Jahreszeit viel zu milden Temperaturen bleibt der Innsbrucker gelassen. „Wir haben heuer um zwei Wochen später angefangen, den Schnee herzubringen. Das ist nun unser Vorteil, der Schneeverlust hält sich bis zum Springen in Grenzen." Dass es gestern bei der Schneekontrolle durch den Internationalen Skiverband FIS grünes Licht gab, galt als Formsache.

Während die Vorbereitungen weit fortgeschritten sind, gibt es beim Kartenvorverkauf noch Aufholpotenzial. „Das Stadion ist derzeit halbvoll", sagt Schranz, der auf bis zu 19.000 Zuschauer hofft. Das Schild „Ausverkauft" (22.500 Zuschauer) werde wohl nicht benötigt — außer, die ÖSV-­Adler dominieren vom Tournee-Auftakt an das Feld. (ben)