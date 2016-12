Semmering - Mikaela Shiffrin hat das Double am Semmering geschafft. Die US-Amerikanerin setzte sich am Mittwoch auch im zweiten Ski-Weltcup-Riesentorlauf durch und triumphierte damit auch bei ihrem dritten Karrieresieg in dieser Disziplin auf österreichischem Boden. Ihren Premierensieg hatte sie Ende Oktober 2014 gemeinsam mit Anna Fenninger in Sölden gefeiert. Stephanie Brunner landete auf Rang fünf.

Ihr fehlten am Ende nur 0,38 Sekunden auf Shiffrin, die vor der französischen Disziplin-Führenden Tessa Worley (+0,15), der Deutschen Viktoria Rebensburg (0,18) und der Norwegerin Ragnhild Mowinckel (0,23) triumphierte. Ricarda Haaser schaffte als Zehnte (1,00) gerade noch den Sprung unter die Top Ten und egalisierte damit ihr bestes Weltcup-Ergebnis.

Michaela Kirchgasser verbesserte sich im zweiten Lauf vom 17. noch auf den zwölften Rang (1,39). Anna Veith wurde im zweiten Rennen nach ihrem Comeback 25. (2,68), diese Platzierung hatte sie auch schon nach dem ersten Durchgang inne gehabt.