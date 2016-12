Warum haben Sie sich entschieden, in Polen Cheftrainer zu werden?

Stefan Horngacher: Ich war ja schon vor zehn Jahren als Co-Trainer da und wusste, sie haben extrem gute Talente und gute Skispringer, die im Team zusammenhalten. Wir haben ein super Klima! Das Trainerteam arbeitet sehr geschlossen und wir verfolgen alle einen gemeinsamen Weg. Jeder hat seine speziellen Aufgaben, aber allgemein vertreten wir dieselbe Philosophie.

Diese führte schon zum Premierensieg für Polen im Teamspringen. Wie viel des Erfolgs trägt Ihre Handschrift?

Horngacher: Ich habe schon viel verändert, für die Jungs war es ein großer Einschnitt.

Was haben Sie verändert?

Horngacher: Schwer zu beschreiben. Es sind so viele Dinge, die etwas ergeben. Ich habe versucht, die Trainer, die ich von früher gekannt habe, so einzusetzen, wie sie am wertvollsten sind. Das war schon einmal ein guter Schachzug. Ansonsten habe ich versucht, eine klare Technik und ein klares Training vorzugeben. Alles klar zu ordnen und klar zu definieren.

Kamil Stoch scheint das zu bekommen. Ein Sieg, ein zweiter Platz machen ihn zum Tournee-Mitfavoriten.

Horngacher: Kamil ist ein sehr cleverer und extremst ehrgeiziger Kerl. Wirklich ex­tremst. Mit diesem Wahnsinns-Ehrgeiz hat er ab und zu Probleme. Wenn es nicht läuft, kann er ziemlich anstrengend werden. Aber ich hatte heuer nie Probleme mit ihm. Wir sind jedenfalls auf die Tournee vorbereitet. Die Favoriten sind für mich Domen Prevc, Daniel-André Tande und Stefan Kraft. Aber wir haben auch die Chance auf den Sieg. Wenn einer einen Fehler macht, stehen wir da!

Ihre jüngsten Erfolge haben einen Hype in Polen ausgelöst. Horngacher: Ja, zuletzt haben die Jungs am Flughafen den Hinterausgang benützen dürfen, damit sie nicht voll ins Feuer laufen. Die Fans in Deutschland und Österreich sind enthusiastisch, aber die Polen sind fanatisch.

Wie verständigen Sie sich in Polen?

Horngacher: Mein Polnisch ist noch relativ bescheiden. Auf der Schanze kann ich alles erklären, aber zwischenmenschliche Gespräche sind eher schwierig. Meistens kommuniziere ich auf Englisch oder Deutsch.

Sie wollen es perfektionieren?

Horngacher: Ich will ja nicht auf Deutsch herumnörgeln, sondern auf Polnisch. Bisher kann ich nur schimpfen – das geht sehr gut. (lacht)

Das können Sie sicher auch gut auf Tirolerisch, obwohl Sie seit Langem in Deutschland leben.

Horngacher: Ein Tiroler bleibt immer Tiroler, den kannst nicht umpolen. (lacht) Ich habe mich daran gewöhnt, woanders mit meiner Frau und unseren zwei Kindern zu wohnen. Und mir gefällt es im Schwarzwald auch gut. Aber die Berge gehen mir schon etwas ab, im Schwarzwald gibt es nicht so viele Felsen.

Das Gespräch führte Susann Frank