Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Ihren Treueschwur haben der Tiroler Beachvolleyballer Martin Ermacora und sein steirischer Partner Moritz Pristauz bereits erneuert. „Ja, wir bleiben zusammen“, bestätigt der in Wien lebende Natterer. Ein Angebot hätte es zwar gegeben, ein unmoralisches befand man aber gemeinsam, und verlängerte die Sand-Ehe. Die (erste) Hoch-Zeit feierte man bereits heuer im Juli mit dem Einzug in die Zwischenrunde und dem nur knappen Aus gegen Rekordmann Ricardo/Andre beim Major-Turnier in Klagenfurt.

Die Vorbereitungen für die neue Saison – unter anderem mit der Heim-WM Ende Jul­i auf der Wiener Donau­insel – sind längst angelaufen. Mit Österreichs Nummer eins Clemens Doppler und Alexander Horst schwitzten der 22-jährige Ermacora und sein 20-jähriger Verteidiger Anfang Dezember auf Teneriffa. Dort ging es für den Tiroler 2,04-Meter-Mann schon hoch hinaus. Wenn auch nicht freiwillig. Als Letzter eines internen Minigolf-Turniers musste ausgerechnet er, der mit 2,04 Metern Größte des Quartetts, in eine Kinderrakete einsteigen und etwa fünf Meter hoch in die Luft schweben. „Das war echt zach“, beschreibt der ehemalige Hypo-Volleyballer schmunzelnd. Sportlich hängt er allerdings bis heute noch weniger lächelnd in der Luft. „Wir wissen noch immer nicht, wer in der kommenden Saison unser Trainer sein wird“, wundert sich Ermacora. Nach ihrem Klagenfurt-Auftritt hätte es viele Zusagen gegeben, „bislang wurde davon aber nicht viel gehalten“. Noch nicht mal die neue Saison, die bereits am 7. Februar in Fort Lauderdale beginne, sei bisher besprochen worden.

Zuletzt trainierten die Wahl-Wiener mit Nationalteamcoach Leonardo (BRA) und Robert Nowotny, Trainer von Doppler/Horst. Nowotnys Vertrag dürfte dem Vernehmen nach verlängert werden, vielleicht sogar auf die Funktion eines ÖVV-Headcoaches ausgeweitet werden. „Ich kann dazu nichts sagen. Noch ist nix fix“, so Ermacora.

Der Tiroler macht sich indes weiter auf Sponsorensuche, auch finanziell hänge sein Team zwar nicht vollkommen in der Luft, „aber knapp ist es allemal“. Es gilt, die Reisen zu den Turnieren zu finanzieren. Turniere, bei denen es Punkte für die Qualifikation zur WM in Wien zu sammeln gilt. Ermacora: „Das ist unser großer Traum. Eine Heim-WM erlebst du als Aktiver bestimmt nur einmal.“