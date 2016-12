Aus Oberstdorf: Susann Frank

Oberstdorf – Der Schmäh rennt wieder im österreichischen Springerteam. Und weil sich zur guten Stimmung zuletzt jede Menge Selbstvertrauen gesellte, kommt der Auftakt der Vierschanzentournee heute (16.45 Uhr/live ORF eins) in Oberstdorf gerade recht – auch oder insbesondere für die rot-weiß-roten Parade-Adler Stefan Kraft und Michael Hayböck. Nicht selten vertreiben sich die beiden die Zeit beim Würfeln, wie sie erzählten. Und weil mit einem entsprechenden Einsatz der Nervenkitzel steigt, musste Verlierer Hayböck zuletzt ein ganzes Wochenende lang die Anzugtasche seines siegreichen Zimmerkollegen auf die Schanze tragen. „Da gab’s trotz Kreuzweh kein Pardon“, witzelte Kraft in Richtung seines Freundes.

„Ja, die Stimmung ist besser als früher“, sagte auch Routinier Andreas Kofler. Nicht unerheblich für eine gewisse Lockerheit war freilich die kollektive Aufwärtstendenz. Mit Kraft (Gesamtweltcup-3.), Manuel Fettner (8.), Hayböck (9.) und Kofler (10.) hätten gleich vier auf die gestrige Qualifikation verzichten können. Vier Top-Ten-Springer stellt derzeit keine andere Nation, was auch mit der Führung im Nationencup unterstrichen wird. „Die Talsohle ist durchschritten“, sagte Heinz Kuttin.

Sichtlich erleichtert stellte der ÖSV-Cheftrainer fest, dass seine im Frühjahr getroffenen Maßnahmen schneller als erwartet in Weitenmeter umgesetzt werden. Der Kärntner musste umstellen. Einmal, weil sich das Team durch Rücktritte (wie Morgenstern) oder Verletzungen (wie Schlierenzauer) verjüngt hat. Zum anderen, weil die Konkurrenz nicht zuletzt durch viel rot-weiß-rotes Trainer-Know-how mehr als nur ebenbürtig war.

Kuttin änderte die Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungsstufen (Nationalteam, Conticup-, FIS-Gruppe). In erstmals gemeinsamen Trainingslagern erhielt der Nachwuchs das Know-how der Besten im wichtigen Materialsektor. „Und wir konnten uns von den Jungen wieder die Leichtigkeit abschauen“, erklärte Kofler, dessen unerwarteter Aufschwung auch dem Weg zurück an die Basis geschuldet ist. Durch das Anlauftraining auf einer normalen Skipiste am Gletscher, die Einheiten in der Eisspur am Dachstein und erstmals im Audi-Windkanal fahren „Kofler und Hayböck bis zu einem km/h schneller“, versicherte Kuttin. Das sei so viel wie eine Luke mehr Anlauf.

Erhöhte Priorität legte man auch auf den physiotherapeutischen Bereich. „Er ist intensiver. Wir horchen mehr in uns rein“, sagte Kuttin. Neben Rumpfstabilisation und Bauchübungen stehen auch Schwangerschaftsübungen auf dem Plan. Und mit einem neuen Screening-Programm werden zweimal im Jahr die Mobilität und die Stabilität beobachtet.

Das dauernde Tüfteln am Material, in welches sich vor allem Kofler und Fettner gerne einmal verrannten, ist in den Hintergrund gerückt. Die Konzentration auf das Wesentliche steht wieder im Vordergrund. Und auch, wenn Dominator Domen Prevc (SLO) und Daniel-André Tande (NOR) derzeit zeitweise in einer eigenen Liga springen, stellt Kuttin klar: „Wir haben die Leute, die um das Podest bzw. um Siege mitspringen können.“ Und weil es immer besser geht, wird bis zur Heim-WM 2019 in Seefeld an weiteren Stellschrauben gedreht. Doch so lange wollen sich Kraft, Hayböck, Fettner und Kofler nicht gedulden. „Ich werde voll angreifen“, sagt Kraft und Teamkollege Fettner stellt klar: „Ich will unter die besten Drei in der Gesamtwertung.“ Wenn das keine Ansagen sind.